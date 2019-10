Aparatură pentru Spitalul Elias în valoare de peste 40.000 de euro, obţinută prin intermediul „Salvaţi Copiii“

"Această staţie este absolut necesară, pentru că îmbunătăţeşte prognosticul vital al nou-născuţilor cu asfixie moderat-severă la naştere. Asta înseamnă că facilitează procesul de respiraţie pentru cei care se nasc cu anumite probleme. La Spitalul Elias, numărul de naşteri creşte - dacă în 2018 au fost 1.450, dintre care aproape 15% naşteri premature, până acum, 1.645 de naşteri au avut loc în 2019, ceea ce face ca undeva să prognozaţi că anul acesta veţi avea spre 1.800 şi cu acelaşi proces de naşteri premature care trebuie îngrijite", a declarat, marţi, preşedintele executiv al organizaţiei "Salvaţi Copiii" România, Gabriela Alexandrescu, scrie agerpres.ro

Ea a precizat că, de când organizaţia a început dotarea maternităţilor cu echipament pentru nou-născuţi, mortalitatea infantilă în România a scăzut.

"Dacă la începutul programului nostru, înainte de 2012, în România era o rată a mortalităţii infantile de 11 la mie, astăzi, ea a ajuns la 6,5 la mie. Asta înseamnă că în loc să avem 2.400 de decese ale copiilor sub un an, avem în jur de 1.200. Ne bucurăm că am reuşit să atragem foarte multă lume care a investit în domeniu, ne bucurăm să vedem că există o evoluţie în această direcţie. Dar trebuie să continuăm şi asta ne propunem să facem şi anul următor", a spus Gabriela Alexandrescu.

Potrivit ei, "Salvaţi Copiii" a ajuns, în 2019, în 49 de maternităţi din ţară, iar în perioada 2012-2019, asociaţia a reuşit să doteze 96 de maternităţi din ţară cu 630 de echipamente pentru 72.000 de nou-născuţi.

Importanţa acestui dispozitiv donat de Asociaţia "Salvaţii Copiii", cu ajutorul editurii Libris, face ca prognosticul acestor cazuri să fie unul mai bun iar pentru a beneficia de această terapie trebuie întotdeauna să existe un consimţământ informat al părintelui, al familiei, a subliniat şefa Secţiei de neonatologie de la Spitalul Elias, Simona Vlădăreanu.

"Unitatea de terapie intensivă neonatală a spitalului nostru asigură servicii medicale de înaltă calitate. Suportul dumneavoastră ne ajută să oferim servicii medicale avansate, într-un mod care promovează speranţa şi îmbunătăţeşte prognosticul vital al nou-născuţilor cu asfixie moderat-severă la naştere. Folosirea hipotermiei controlate poate schimba, în majoritatea cazurilor, evoluţia clinică a pacienţilor, ameliorând mult prognosticul şi, prin asta, schimbând calitatea vieţii nou-născuţilor cu hipoxie perinatală", a declarat dr. Simona Vlădăreanu.