Vinieta Oxigen, teoretic, obligatorie pentru maşinile care circulă în Capitală. Practic, amenzile se dau din martie

Obligatorie pentru maşinile poluante care circulă în Bucureşti de la începutul acestui an, vinieta Oxigen nu poate fi încă procurată prin sms sau de la puncte fizice de achiziţie, ci numai online prin intermediul unor site-uri specializate. Este vorba de www.roviniete.ro, www.taxaoxigen.ro şi www.vinietaoxigen.ro.





Trebuie precizat însă că această taxa auto din Bucureşti pentru maşinile poluante (vinieta Oxigen) a intrat în vigoare la 1 ianuarie, dar sancţiunile pentru neachiziţionarea ei se aplică abia din martie, Primăria Capitalei precizând că primele două luni ale acestui an sunt un soi de perioadă de acomodare, dedicată unei campanii de informare a cetăţenilor.







Baza legală a acestei taxe de circulaţie prin Bucureşti este Hotărârea Consiliului General al municipiului Bucureşti nr. 539/2019. Primăria Capitalei a precizat că introducerea acestei taxe este necesară deoarece Bucureştiul se află în top 4 la nivel naţional şi pe locul şase la nivel european în privinţa poluării şi că trebuie luate măsuri pentru ca situaţia să nu se înrăutăţească.





Potrivit regulamentului de aplicare a vinietei Oxigen, tariful de acces şi circulaţie în Bucureşti se achită în avans, iar perioadele de valabilitate sunt de o zi, o lună, şase luni şi un an. Achitarea vinietei se poate face, potrivit regulamentului, şi cu cel mult 30 de zile înainte de data de început a valabilităţii. Perioada de valabilitate începe, practic, de la ora 0:00 a zilei solicitate şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată vinieta.





Maşinile Euro 4 au fost amânate un an





Dacă iniţial, reglementarea prevedea că, de la 1 ianuarie 2020, autoturismele cu motorizare Euro 3 şi Euro 4 vor avea acces în centrul Capitalei doar în urma achiziţiei vinietei, ulterior, pentru maşinile Euro 4, foarte numeroase în Bucureşti, edilii au acordat o derogare de la regulă. Concret, cei 440.000 de de proprietari ai unor astfel de maşini Euro 4 (fabricate între anii 2005 şi 2009) înmatriculate în Bucureşti şi Ilfov vor achita vinieta din ianuarie 2021.





Însă, autoturismele cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 şi Euro 2 vor fi interzise complet în centrul Capitalei şi vor avea acces pe restul arterelor doar cu achiziţia vinietei. Singurele maşini care nu vor fi afectate de restricţii sunt cele electrice, hibride, Euro 5 şi Euro 6. În plus, sunt scutite de la plata acestei taxe maşinile adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi şi cele care sunt dotare cu sisteme GNL, GNC şi GPL, dacă se înscriu în norma de poluare Euro 3. În fine, vor fi exceptate de la taxa Oxigen autovehiculele care aparţin autorităţilor, precum şi cele istorice şi cele ale posturilor de radio şi TV.





Cât costă taxa Oxigen





Pentru maşinile non-Euro, taxa pe 1 an este de 1.900 de lei, cea pe 6 luni 1.100 de lei, cea pe o lună 300 de lei şi cea pentru o singură zi 15 lei. În cazul maşinilor Euro 1, taxa pentru o zi rămâne tot de 15 lei, dar scade la 250 de lei pentru o lună, la 1.000 de lei pentru 6 luni şi la 1.700 de lei pentru 1 an. Similar, pentru maşinile Euro 2, taxa pentru o zi este tot de 15 lei, dar cea pentru o lună este de 200 de lei, cea pentru 6 luni de 900 de lei şi cea pentru 1 an este de 1.500 de lei. Şoferii maşinilor Euro 3 vor scoate din buzunar 5 lei pentru o zi, 100 de lei pentru o lună, 450 de lei pentru 6 luni şi 700 de lei pentru un an, în timp ce şoferii maşinilor Euro 4 vor fi taxaţi cu 5 lei pentru o zi, 80 de lei pentru o lună, 350 de lei pentru 6 luni şi 500 de lei pentru un an.





Care sunt sancţiunile





Hotărârea prevedea amenzi între 1.500 şi 2.000 de lei pentru cei care sunt obligaţi să plătească taxa şi nu o fac, dar contravenienţii au posibilitatea de a achita jumătate din această sumă în termen de 15 de zile. Poliţiştii locali, cei care activează în cadrul Brigăzii Rutiere, dar şi împuterniciţii direct ai Primăriei vor fi cei care pot aplica amenda. Reglementarea prevede ca verificările să fie realizate şi prin sisteme video, dar acestea sunt inexistente deocamdată în Bucureşti.