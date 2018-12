Fotografii despre anul 1918, anul Marii Uniri, cuprinse într-un album lansat la Chişinău

Autorul albumului spune că fotografiile selectate ilustrează participarea României în primul război mondial şi evenimentele care au dus la crearea României Mari, în anul 1918. George Damian spune că din arhivele naţionale ale României a digitizat în jur la 2400 de imagini, din care a făcut o selecţie de 200 de fotografii care să ilustreze modul în care s-a realizat unirea românilor în anul 1918.



„Există în spaţiul virtual un număr limitat de fotografii care ilustrează evenimentele acestor ani şi ideea a fost de a mări acest număr de fotografii în spaţiul online. Fotografiile pot fi utilizate de oricine. Am mers după criteriul cronologic. Editarea albumului a durat în jur de două luni, iar selectarea – aproape patru luni”, a spus George Damian.



Istoricul Ion Negrei menţionează că în acest an, când se sărbătoreşte centenarul marii uniri, orice informaţie despre evenimentele care au avut loc în spaţiul românesc, între anii 1917-1918, sunt de mare valoare, deoarece ele au stat la baza săvârşirii unităţii naţionale româneşti. „Albumul este o cronică fotografică a evenimentelor care s-au desfăşurat în acest spaţiu, în primul război mondial, în anul 1918 şi după. Este un material inedit”, a spus Ion Negrei.



Potrivit lingvistului Vlad Pohilă, George Damian este un bun cunoscător al realităţilor din Republica Moldova şi a istoriei neamului. „Albumul este de o necesitate mare, stringentă chiar, pentru că la noi, deşi se scrie şi se vorbeşte mult, mai sunt mulţi pradă falsificărilor sovietice, că ar fi fost un act de inechitate, că România ne-ar fi ocupat abuziv. Albumul este admirabil, fotografii de epocă, unice, reproduceri de documente, hărţi, tot ce trebuie pentru a fi convingători în a etala un adevăr istoric”, a spus Vlad Pohilă.



Albumul a apărut într-un tiraj de 500 de exemplare. Un exemplar a fost donat Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova.