Vlad Plahotniuc, acuzat de un nou episod legat de „frauda bancară”

Procuratura Anticorupţie informează că a adus la cunoştinţa avocaţilor ordonanţa de punere sub învinuire a fostului lider al Partidului Democrat.



Noul episod incriminat lui Vladimir Plahotniuc are ca referinţă perioada 24 noiembrie 2014-29 iunie 2015. Atunci, Plahotniuc, fiind beneficiar efectiv şi gestionar prin persoane interpuse al mai multor companii nerezidente, a primit în conturi, prin intermediul companiilor rezidente fondate de Ilan Şor, prin persoane interpuse, mijloace financiare în sumă de 21 de milioane de dolari. Banii aveau ca origine credite bancare obţinute fraudulos de la BC „Banca de Economii” SA.



În cadrul urmăririi penale, procurorii au constatat că, Vlad Plahotniuc a achiziţionat din aceşti meci un avion, pe care l-a utilizat în interese personale, pe care ulterior l-a înstrăinat unor persoane terţe.



În cadrul aceleiaşi cauze penale, Vlad Plahotniuc a fost pus mai devreme sub acuzare pentru comiterea infracţiunilor de crearea şi conducere a unei organizaţii criminale, escrocherie săvârşită în proporţii deosebit de mari şi spălarea banilor săvârşită de o organizaţie criminală, în proporţii deosebit de mari.



Măsura preventivă sub formă de arest preventiv aplicată în privinţa lui Plahotniuc în prezenta cauză rămâne neschimbată.