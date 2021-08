Vlad Ţurcanu: Guvernul Gavriliţa este o reeditare a speranţelor din 1991

Potrivit expertului, actualul trio Preşedinţie-Parlament-Guvern reprezintă formula în care cetăţenii au investit speranţe enorme, notează IPN.



Potrivit expertului politic, cetăţenii au aşteptări uriaşe de la activitatea noului Guvern, iar actuala echipa guvernamentală este una fără experienţă în domeniul gestionării activităţilor publice.



„Acest Guvern este o reeditare a speranţelor din 1991. De atunci, am avut parte de tot felul de zvârcoliri care au ţinut Republica Moldova în loc, au tot amânat reformele care să o plaseze alături de ţările cu care am pornit la acelaşi drum în 1991. Aşteptările sunt foarte mari, iar experienţa lipseşte din dreptul unor miniştri, iar speranţa este ca ei să înveţe foarte repede”, a spus comentatorul politic, Vlad Ţurcanu.



Potrivit lui Ţurcanu, victoria PAS la alegerile din 11 iulie este expresia unui credit enorm de încredere acordat de către cetăţeni pentru programul electoral al formaţiunii.



„PAS n-a făcut decât să preia aspiraţiile şi doleanţele cetăţenilor şi să le pună într-o anumită ordine şi să vină cu ele în campanie. Oamenii s-au regăsit în acest program electoral. În plus, există şi elementul încrederii, pentru că dacă partidul Şor spunea că va da pensii de 10 mii de lei, este clar că cetăţenii deja ştiau despre Şor că este unul dintre artizanii furtului miliardului şi câtă încredere puteau avea în el? Miza s-a pus pe oamenii care au girul Maiei Sandu, preşedintele Sandu garantând pentru oamenii din PAS”, a mai spus Vlad Ţurcanu.



Priorităţile imediate ale guvernării PAS ar trebui să se axeze pe aspectul relansării economice, care să ducă la majorarea veniturilor cetăţenilor şi reforma justiţiei, mai spune expertul.



„Această guvernare trebuie să dea lovituri de imagine, să facă în aşa fel, ca figurile care au demonstrat sfidare şi au acţionat împotriva intereselor publice, să plătească. Este una din aşteptările oamenilor, în termeni mai duri, ar însemna „să curgă sânge”. Pe de altă parte, ar trebui să existe schimbări la nivelul bunăstării populaţiei şi la nivelul infrastructurii, pentru că oamenii reţin asemenea schimbări pe termen lung”, a spus Ţurcanu.



Guvernul condus de Natalia Gavriliţa a fost învestit astăzi, 6 august 2021, cu voturile a 61 de deputaţi PAS.



Dezbaterea publică „Guvernul a fost învestit: Ce vrem noi? Ce poate el?” organizată de Agenţia de presă IPN, este parte a ciclului de dezbateri „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”, proiect susţinut de către Fundaţia germană „Hanns Seidel”.