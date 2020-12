VIDEO Stoianoglo, raport pentru un an de activitate: „Pe durata mandatului meu nu a fost pornit niciun dosar la comandă”

Adevărul publică integral raportul de activitate al procurorului general.

Acum un an, preluând mandatul de Procuror General, am stabilit o serie de prerogative, realizarea cărora a devenit prioritate pentru Procuratură. Despre ce mi-a reuşit, împreună cu echipa, să realizăm în decurs de un an, voi prezenta în cadrul briefing-ului de astăzi.

I. Neimplicarea în politică şi stoparea hărţuirii oponenţilor politici

La început de mandat am anunţat că Procuratura nu se va mai implica în politică. Mulţi aşa şi nu mi-au înţeles mesajul şi până astăzi speculează la acest subiect.

Având o vastă experienţă de activitate în organele procuraturii, dar şi în politică, am constatat că, de la independenţa Republicii Moldova, cu mici excepţii, Procuratura niciodată nu a fost o structură independentă.

A fost o bâtă utilizată intens pentru înlăturarea şi inhibarea opoziţiei, a oponenţilor politici, iar în ultimii ani, a fost activ implicată în crearea majorităţii politice.

Să privim pentru puţin în istorie ca să vă convingeţi că nu a fost o perioadă, în care, opoziţia politică nu ar fi fost cercetată penal. Prima provocare a fost să schimb această tradiţie defectuoasă şi nedemocratică, fiind imperios necesar de a delimita strict activitatea procuraturii de procesele politice.

La distanţa de un an pot să declar, cu responsabilitate, că acest lucru ne-a reuşit. Este pentru prima dată de la independenţa statului, când Procuratura a început să-şi realizeze menirea, fără ingerinţe politice, devenind o structură cu adevărat independentă şi de sine stătătoare.

Cu siguranţă că vor exista mulţi sceptici care vor pune la îndoială acest fapt şi vor interveni cu propriile concluzii. E dreptul lor. Pentru mine, însă, contează că noi am atins acest scop. Şi acest lucru a fost resimţit atât de către corpul de procurori, care a avut posibilitate să ia decizii în baza legii şi nu în funcţie de conjuncturile, şi procesele politice din ţară.

Ar fi de necrezut, dar în decursul acestui an, la luarea deciziilor, instituţia nu a privit nici spre Preşedinţie, nici spre Parlament şi nici spre Guvern. Toată colaborarea noastră a decurs în cadrul platformelor oficiale sau a întâlnirilor care au avut loc la iniţiativa mea, în scopul promovării unor proiecte legislative vizând activitatea instituţională sau soluţionarea unor chestiuni de ordin tehnico-material. Fapt pentru care, le sunt recunoscător.

Fără îndoială că anume o atare abordare poate asigura supremaţia legii, respectă principiul constituţional al separaţiei puterilor în stat, şi garantează respectarea drepturilor, şi intereselor cetăţenilor.



II. Dosare la comandă

Nu mai este un secret că, ani la rând, Procuratura a fost un instrument care la ordin pornea, pe bandă rulantă, dosare împotriva politicienilor incomozi, activiştilor civici, jurnaliştilor, avocaţilor, oamenilor de afaceri, primarilor, şirul poate continua.

Regimul, prin intermediul Procuraturii, declarase război propriilor cetăţeni. O ţară întreagă a trăit în frică.

Toţi comunicau prin reţele securizate. Era şi o vorbă atunci în vogă: ”Astăzi viaţa e frumoasă căci mascaţii n-au venit la mine, ci la vecin”.

Chiar şi peste un an, e imposibil să conştientizăm amploarea acelui dezmăţ: destine distruse cu miile, sute de persoane arestate şi condamnate, filarea şi interceptarea totală. A tot şi toate.

Astăzi, vreau să vă asigur că am pus punct acestor lucruri şi tare sper ca acele vremuri nu se vor repeta.

În calitatea mea de Procuror General, vă garantez că, pe durata mandatului meu nu a fost pornit nici un dosar la comandă şi nici o persoană, nici un grup de interese nu a fost în stare să influenţeze luarea vreunei decizii în Procuratură.

Timp de un an, nici o persoană nu mi s-a adresat pentru a interveni favorabil pe vreun dosar.

Toate deciziile au fost luate strict reieşind din procedurile legale.





III. Blocarea afacerilor şi persecutarea business-ului

Relaţiile dintre procuratură şi business. V-aşi adresa o simplă întrebare: dacă au fost în istoria Republicii Moldova vremuri în care organele de drept nu s-ar fi implicat în activitatea de afaceri? Din păcate, s-a implicat mereu, sub lozinca: ”Câştigaţi voi, vă împărţiţi cu noi”.

Ce s-a întâmplat în ultimul an? Procuratura a uitat de business. Mai mult, am reuşit să eliminăm orice implicare în afaceri din partea organelor de drept.

Timp de un an, nu a fost arestat nici un om de afaceri, numărul percheziţiilor şi altor măsuri speciale de investigaţie s-a redus de zeci de ori, iar niciunui agent economic nu i-a fost sistată activitatea.

Anticipez şi aici replicile oponenţilor: ”Păi, mare treabă!”. Dar să ştiţi că acest lucru nu ni s-a dat uşor. La figurat vorbind, ne-am ciocnit cu ”sindromul de abstinenţă” în sistemul de drept ”dependent” de asemenea practici, de ”reformare a mentalităţii” procurorilor, dar şi a celorlalţi reprezentanţi ai organelor de drept.

Chiar din primele zile de mandat le-am interzis procurorilor să aresteze oamenii de afaceri, iar ei, din inerţie, zilnic mă tot apelau şi-mi comunicau că Poliţia, CNA sau Vama insistă la reţinerea şi arestarea vreunui businessman. Răspunsul era simplu – nici un fel de reţinere sau arestare, învăţaţi să munciţi fără aceste extremităţi. Am rezistat timp de o săptămână, pentru ca mai apoi, să nu mai intervină nimeni cu astfel de cerinţe.

Vremurile în care organele de drept erau generatori de probleme pentru mediul de afaceri, pentru ca mai apoi să le propună ”soluţia” – a rămas în trecut. Procuratura şi-a scos ”gheara” din business.

În calitate de Procuror General, comunitatea de afaceri trebuie să ştie că, atât Procuratura, cât şi întreg sistemul organelor de drept nu se vor mai implica în activitatea voastră economică.

Achitaţi impozitele, iar noi vom asigura protecţie deplină drepturilor şi intereselor voastre.

IV. Dosare la comandă împotriva mediului de afaceri

Amploarea dezmăţului şi a ilegalităţilor comise în raport cu mediul de afaceri a fost atât de însemnată, încât şi astăzi, la un an distanţă, nu am reuşit pe deplin să-i repunem în drepturi pe mulţi reprezentanţi ai agenţilor economici şi businessmeni.

Pe parcursul acestui an, noi am prezentat mai multe cifre şi exemple.

Pentru estimări, doar în domeniul colectării şi exportului de nuci: activitatea a 35 de agenţi economici a fost paralizată, producţia estimată la milioane de lei - sechestrată, expirând între timp, zeci de companii şi oameni de afaceri fiind ilegal traşi la răspundere.

Acest sector al economiei practic a fost distrus. Epopeea cu nucile s-a încheiat, iar acum, fiecare poate liber să activeze în acest domeniu.

Am încetat sute de dosare penale pornite în privinţa agenţilor economici şi a oamenilor de afaceri.

O parte dintre dosare, aflate la reexaminare, se mai află pe rolul instanţelor, care urmează să dea soluţii în strictă conformitate cu prevederile legale.

Ştim că sunt încă multe restanţe în judecată, dar vom insista pe accelerarea examinării lor.

V. Dosare politice

Continuând subiectul dosarelor moştenite de la predecesori nu pot să nu amintesc despre munca depusă de Comisia pe care am creat-o în sensul evaluării dosarelor pretins politice.

Ne-am asumat angajamentul să revedem o listă de 38 de dosare, care au fost recunoscute de către comunitatea internaţională ca fiind instrumentate pe criterii politice, deşi, obiectiv vorbind, astfel de dosare sunt cu mult mai multe.

Recunosc că nici aici nu ne-a fost uşor.

Să vă imaginaţi doar cum a decurs procedura de schimbare a poziţiei procurorului care anterior a dus ancheta, a susţinut acuzarea în instanţă şi a obţinut sentinţă de condamnare.

Şi asta în condiţiile în care nimeni nu are dreptul să atenteze la independenţa procesuală a procurorului, ea fiind garantată de lege.

Procedural şi formal s-a acţionat corect, dar în esenţă – nu, şi asta pentru că, în primul rând, persoanele au fost urmărite penal doar pentru că erau împotriva puterii oligarhice.

O parte din aceste dosare pretins politice au fost examinate de membrii comisiei de câteva ori consecutiv, fiind reevaluate, pas cu pas, pentru a se lua o decizie justă şi în conformitate cu legea.

Astăzi ne este clară situaţia pe toate cele 38 de dosare, soluţiile urmând să fie adoptate în scurt timp.

Cât de mult nu ne-am dori, dar toate chestiunile procedurale, care parcurg calea judiciară urmează a fi respectate. O altă cale de soluţionare nu există.

De aceea, cei care speră la o soluţie imediată, trebuie să înţeleagă, că acest lucru nu depinde doar de procuror, ci de un set de formalităţi obligatorii. Important e că vom parcurge tot acest proces până la capăt.

VI. Politica de cadre

În societate, la nivel de experţi, anul împrejur am tot primit lecţii despre politica de cadre din Procuratură.

Opiniile s-au împărţit în a-i elibera pe toţi şi a lua alţi procurori.

Cealaltă tabără insista pe tragerea tuturor procurorilor la răspundere penală.

Se întâmplă în condiţiile în care nimeni nu priveşte lucrurile în esenţă şi nu ia în calcul faptul că Procurorul General nu are atribuţii nici de eliberare, nici de angajare, nici de transferare a procurorilor, deoarece legea prevede clar că toate competenţele vizând cariera procurorilor este prerogativa Consiliului Superior al Procurorilor.

Este o absurditate – transpusă cu succes în practică de reformatorii noştri, care au prevăzut că Procurorul General nu poate elibera din funcţie un procuror, chiar dacă acesta, nemotivat, nu se prezintă la serviciu.

Nu ne rămâne decât să iniţiem proceduri disciplinare şi luni la rând să insistăm pe concedierea acestora din sistem.

Chiar şi aşa, am anunţat din start că, Procuratura nu este şi nu va fi locul businessmenilor şi al indivizilor lipsiţi de bun-simţ. În urma controalelor am făcut o listă de procurori din cadrul procuraturilor specializate cărora le-am cerut să demisioneze din organe. O parte din ei a dat curs îndemnului meu şi a plecat benevol. Alţii au ignorat şi continuă să saboteze activităţile, fiind în aşteptarea schimbărilor, pe care cineva le-a promis că iată-iată vor urma.

Trebuie să-i dezamăgesc pe aceşti procurori. Nimic nu vă poate salva. Procuratura şi societatea nu au nevoie de astfel de procurori şi mai devreme sau mai târziu, veţi fi eliminaţi din sistem şi traşi la răspundere.

Chiar şi în asemenea condiţii, am izbutit să schimbăm conducerea Procuraturii Anticorupţie, PCCOCS, Procuraturii capitalei, UTA Găgăuzia, Bălţi, Cahul şi altor procuraturi teritoriale. Toate remanierile s-au produs pe principiul integrităţii şi al meritocraţiei, iar odată cu ele a evoluat spre bine starea de lucruri pe toate domeniile de activitate ale organelor procuraturii.

VII. Lupta anticorupţie

Calific ca fiind critice rezultatele anticorupţie şi suntem conştienţi că mai avem de lucru.

Totuşi, cred că nivelul corupţiei din rândurile procurorilor a scăzut simţitor. Pe ce îmi bazez concluzia?

UNU: am exclus implicarea procurorilor în business, fapt care mereu avea loc din interes corupţional.

DOI: am încetat să mai arestăm oamenii de afaceri şi să-i cercetăm penal ceea ce, la fel, a diminuat riscurile de corupţie.

TREI: Procuratura a încetat să se ocupe cu recuperarea datoriilor, ceea ce până nu demult era o practică obişnuită în activitatea de procuror, care prin dosare penale rezolva litigiile financiare dintre agenţi economici şi persoane fizice. Anume ultima categorie de dosare se află la un control aparte din partea conducerii Procuraturii Generale şi toţi procurorii au fost atenţionaţi despre consecinţele constatării unor astfel de cazuri.

Faptul că nivelul corupţiei astăzi în rândurile procurorilor a scăzut îl confirmă avocaţii, judecătorii şi reprezentanţii mediului de afaceri.

Motto-ul pe care-l sugerez procurorilor în a se ghida: ”Nici eu nu iau mită”.

VIII. Furtul miliardului

Principala provocare pentru Procuratură şi întregul sistem de drept a fost investigarea ”FRAUDEI BANCARE”. Nu voi vorbi despre greutăţile din anchetă, despre blocajele din partea organelor de stat şi alte probleme. Am vorbit şi am semnalat public nu o singură dată despre ele. Mă voi axa doar pe câteva rezultate concrete, care-mi insuflă speranţă într-o investigare obiectivă şi multilaterală a acestui dosar.

1. La începutul cercetărilor pe acest dosar, investigaţiile, în mod intenţionat, au fost deturnate pe o pistă greşită, acestea fiind formale şi mimate, atent ca nu cumva să deranjeze interesele adevăraţilor arhitecţi şi beneficiari ai fraudei. Spre marele nostru regret, toate aceste acţiuni erau puse în aplicare de către foştii noştri colegi – procurori, care au fost înlăturaţi încă acum un an. Au fost falsificate episoade întregi şi zeci de persoane au fost ilegal trase la răspundere, unele dintre ele fiind deja condamnate, ispăşindu-şi pedepsele.

2. În urma cercetărilor am stabilit că principalul coordonator şi beneficiar al FURTULUI MILIARDULUI este cetăţeanul Plahotniuc, căruia i-a fost înaintată învinuirea pe mai multe capete de acuzare, fiind arestat, în lipsă, şi anunţat în căutare. Au fost întreprinse toate măsurile, inclusiv şi pentru sechestrarea averilor acestuia din ţară şi de peste hotare.

3. A fost finalizată ancheta privind implicarea în schema bancară a unei bănci comerciale şi a foştilor ei conducători. Până în prezent, această instituţie bancară nu a figurat în investigaţiile pe acest caz, şi asta chiar dacă anume implicarea acestei bănci a condus, în cele din urmă, la furtul a peste 2 miliarde de lei.

4. Este în curs de investigare implicarea tuturor băncilor care au fost atrase în acest circuit ilegal, inclusiv unele din străinătate, urmând a fi dată o apreciere juridică şi acţiunilor factorilor de decizie ai acestora, inclusiv a cetăţeanului Şor, care până nu demult a fost ”scutit” de vizorul procurorilor.

5. A fost pus sub învinuire întreg corpul de conducere al Băncii Naţionale. Potrivit anchetei, BNM a avut un rol-cheie în realizarea ”furtului miliardului”, asigurând consilierea juridică a întregului proces.

6. Sunt sub anchetă companiile şi persoanele, care în intervalul anilor 2009 – 2011, au scos, prin înşelăciune, din BEM, zeci de milioane de dolari americani.

7. Sunt investigate şi episoadele vizând redistribuirea mijloacelor financiare, eliberate de către Banca Naţională şi transferate pe conturile companiilor afiliate lui Plahotniuc şi Şor.

Până în prezent, nici unul dintre episoadele pe care le-am enumerat mai sus, nu au constituit obiectul vreunei investigaţii, faptele respective, în mod deliberat, fiind acoperite sau cercetate pur formal.

Fără a exagera, în decursul acestui an, pe dosarul vizând ”FRAUDA BANCARĂ” s-a lucrat mai mult decât în ultimii 5 ani cumulativ.

Da, s-a pierdut mult timp. O parte considerabilă a resurselor financiare a fost pierdută în reţeaua internaţională a băncilor, dar, totuşi, sunt sigur că dosarul va fi dus până la capăt, cei vinovaţi vor răspunde în faţa legii şi vom reuşi să întoarcem statului o bună parte a banilor furaţi.

În tot cazul, se vede lumina de la capătul tunelului şi ştim ce avem de făcut la etapa următoare.

Foarte mult contez pe accelerarea examinării acestor categorii de dosare de către instanţele de judecată.

Anul care vine va fi determinant, în care vom prezenta deznodământul întregii scheme la care am muncit intens, reparând greşelile şi falsurile intenţionate ale celor care, ani la rând, au mimat investigaţiile pe acest dosar şi, respectiv, reorientând ancheta pe o traiectorie corectă.

IX. Dosare de rezonanţă

Timp de un an am tot auzit reproşuri precum că nu mai sunt dosare de rezonanţă în Procuratură, dar iată că pe timpuri totul era normal în acest sens. Nu mă implic în dezbateri cu experţii, cu sau fără ghilimele, care transformă zilnic albul în negru şi demonstrează duble standarde.

Pe de o parte, am trăit în condiţiile unui stat capturat, când procurorii au persecutat oponenţii regimului şi au instaurat frica. Pe de altă parte, tot ei – ”vectorii de opinie”, sunt cei care deplâng justiţia de atunci, justifică abuzurile celor care au deservit sistemul oligarhic şi constată cât de bine mai lucra procuratura pe vremurile când zeci de judecători, poliţişti, vameşi, medici erau arestaţi.

Dar, domnilor experţi, arătaţi-mi măcar o sentinţă pe aceste dosare. Mi-e teamă că veţi aştepta zădarnic. Şi asta pentru că tot acel tăvălug de dosare era pornit şi trimis în judecată nu pentru a condamna făptaşii, defilaţi în cătuşe, ci pentru un SHOW demonstrativ, dând unei societăţi paralizate de frică, iluzia luptei cu corupţia, pe când mesajul zilnic, transmis voalat, era altul: ”De nu vă veţi supune – o veţi păţi la fel”.

Dar să trecem nemijlocit la dosare. Nu sunt multe, dar ele nici nu pot fi multe, or, nu cantitatea, ci calitatea contează.

1. Dosarul ”Metalferos” – am preluat acest dosar istoric care a avut aceeaşi abordare – o anchetă formală, cercetarea unor persoane neînsemnate pentru fapte irelevante. Azi, dosarul e la etapa de finalizare. În decurs de un an am investigat toată activitatea Metalferos din ultimii 3 ani, perioadele anterioare urmând încă a fi cercetate. Am constatat că la vânzarea-cumpărarea metalelor, prin diferite scheme dubioase, compania de stat a fost prejudiciată cu zeci de milioane de dolari. Principalul beneficiar al acestor scheme şi jafuri este, la fel, fostul lider PDM.

2. Un alt dosar – Loteria Moldovei. Prin intermediul organelor de stat, elaborarea şi aprobarea bazei legislative necesare, a fost monopolizat, în interesul unor companii afiliate, un întreg sector al economiei - cel al jocurilor de noroc. În rezultatul parteneriatului public-privat, statul a ratat venituri de sute de milioane de lei. Ancheta urmează să stabilească toţi organizatorii şi beneficiarii reali ai acestor tranzacţii, dar şi să determine responsabilitatea factorilor de decizie din diferite structuri de stat care au contribuit la comiterea ilegalităţilor.

Avem şi alte dosare care ar intra în categoria celor de rezonanţă, dar care vor fi făcute publice, ulterior, în funcţie de evoluţia cercetărilor.

X. Principii de activitate: legea şi probatoriul

În acest bilanţ eu practic nu am dat cifre, pentru că cifrele sunt irelevante şi necesită o analiză serioasă. Am oferit date care reprezintă anumite realizări şi scopuri strategice, de care Procuratura, dar şi întreg sistemul de drept trebuie să se conducă pe viitor.

Pentru Procuratură a fost un an extrem de dificil pe fundalul unor scandaluri legate de numirea Procurorului General, instabilitatea politică şi campania electorală. Totuşi, nu ne-a fost frică să luăm o serie de decizii nepopulare, dar absolut legale. Din cauza unei crize de credibilitate faţă de Procuratură şi sistemul de drept, multe dintre aceste decizii au fost puse la îndoială de societate. Mă refer aici la revizuirea dosarului Platon, la scoaterea de sub urmărire penală a judecătorilor, deputaţilor, altor figuranţi pe dosare de rezonanţă.

Ni s-a reproşat că ”justiţia ar scoate de sub urmărire penală şi ar elibera criminalii din închisori”. Cel mai surprinzător a fost să constatăm că anume cei care până mai ieri, semnalau de la toate tribunele despre încălcările masive ale drepturilor omului, dosare politice, stat capturat, hărţuirea oponenţilor politici şi persecutarea afacerilor, anume ei ne-au acuzat pentru că aceste abuzuri nu mai au loc.

Am asistat la mesaje similare care au venit şi din partea unor figuri de rang înalt, care au recurs la retorici publice inadecvate ce depăşesc orice uzanţă a diplomaţiei şi atentează la independenţa justiţiei.

Aşi vrea să vă reamintesc că Justiţia nu înseamnă a umple, pentru bifă, închisorile cu persoane nevinovate, ci a le demonstra, prin probe concludente şi pertinente vinovăţia, în cadrul unui proces transparent şi echitabil.

Anume pentru încălcarea acestor principii statul nostru a fost şi mai continuă să fie condamnat la CtEDO, iar cei, care pretind că întruchipează democraţia şi valorile europene, ar trebui să fie cei mai cointeresaţi pentru ca astfel de abuzuri să nu se mai întâmple, excluzând din criteriile de apreciere – dublele standarde.

Toţi noi am devenit ostaticii stereotipurilor, care ne ţin ancoraţi în trecut şi ne împiedică să avansăm. Nu tindem să fim simpatici cuiva şi vom continua să luăm decizii nepopulare, dar juste.

Vom continua să aplicăm toate căile legale de repunere în drepturi a persoanelor pe nedrept urmărite şi judecate penal, pentru că, aşa cum am mai spus-o, conjunctura şi timpul politic de afară chiar nu ne interesează.

Ne interesează doar ca în soluţiile pe care le vom lua să respectăm două principii: drepturile omului şi probatoriul acumulat. Doar aşa vom asigura supremaţia legii, respectarea drepturilor şi intereselor persoanelor.

Sunt sigur că şi societatea, cu timpul, va aprecia eforturile noastre de reinstalare a legalităţii şi adevărului.