„Despre români se pot spune multe lucruri urâte”. Reacţia lui Dodon după ce ambasadorul României a afirmat că i-ar vaccina pe moldoveni contra „moldovenismului primitiv” VIDEO

Igor Dodon consideră că Daniel Ioniţă ar trebui să prezinte scuze publice cetăţenilor moldoveni, pentru că i-ar fi ofensat cu aceste afirmaţii. Dodon e de părere că, dacă ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti îşi permitea asemenea comportament, „zbura din ţară în câteva clipe”.

„Să ne numeşti pe noi, băştinaşii acestei ţări, ca purtători ai moldovenismului primitiv (...) Domnule Ioniţă, aţi fost acasă la mine, în beci, la Sadova. V-a plăcut foarte tare vinul produs de un purtător al moldovenismului, nu primitiv, dar cu rădăcini mai mari ca ale dumneavoastră. Noi venim din secolul XIV, voi veniţi de mai încoace. De aceea, lucrurile acestea sunt categoric inadmisibile. Ar fi corect să vă cereţi scuze de la poporul moldovenesc. Suntem prieteni, fraţi, dar nu vă bateţi joc. Sunteţi oaspete la noi în ţară. Dacă încă nu vă huiduie pe drumuri din cauza asta, asta pentru că noi suntem un popor de oameni primitori”, a spus Igor Dodon în emisiunea sa online de vineri.

”Dacă aş putea să deschid centre de vaccinare în ambasade, nicidecum nu i-aş vaccina pe cetăţenii moldoveni contra Covid-ului, i-aş vaccin poate contra moldovenismului primitv sau contra sentimentelor pe care le au la un moment dat contra României. Ştiţi, moştenite din parioada sovietică, jandarmul român... Uneori mă deranjează pentru că îmi dau seama că astfel de sentimente sunt prezente extins în societatea respectivă, narativele din vremea sovietică s-au păstrat, sunt unii care le întreţin în mod constant”, a declarat Daniel Ioniţă la emisiunea „În Profunzime” de la ProTV Chişinău.

Ulterior, ambasadorul român a venit cu explicaţii suplimentare referitor la aceste declaraţii care i-au nemulţumit de Socialiştii de la Chişinău.

„Foarte mulţi au mers pe titluri de ziar şi foarte puţini de fapt s-au uitat la emisiune şi au văzut contextul la care m-am referit. Vă rog încadraţi în context declaraţia şi menţionaţi faptul că m-am referit în glumă la toată chestiunea. Prin moldovenism primitiv am în vedere moldovenismul susţinut de către unii în Republica Moldova doar din considerente de natură ideologică, care nu au legătură absolut deloc cu adevărul ştiinţific. Am văzut că sunt unii care au folosit prilejul pentru a se îndrepta cu atacuri la adresa mea, nicidecum nu am desconsiderat şi nu desconsider cetăţenii simpli, pe moldoveni, am acţionat întotdeauna cu dragoste şi voi acţiona în continuare cu imensă dragoste pentru moldovenii din Republica Moldova. Îi respect şi îi susţin şi în absolut tot şi voi acţiona cu bună credinţă”, a declarat Daniel Ioniţă.