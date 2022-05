Un deputat PAS explică insistenţa Ucrainei în privinţa MIG-urilor moldoveneşti: Sunt reacţii emotive

Vicepreşedintele Legislativului spune că Republica Moldova examinează posibilitatea trimiterii unei echipe de genişti în Ucraina, însă nu poate fi vorba despre tehnică militară.



În timpul întrevederii dintre preşedintele Parlamentului de la Chişinău, Igor Grosu şi preşedintele Radei Supreme de la Kiev, Ruslan Stefanciuk, partea ucraineană a cerut repetat cele 6 MIG-uri 29, care staţionează pe Aeroportul de la Mărculeşti. Nu este pentru prima oară când Ucraina vine cu această solicitare.



„E de înţeles această insistenţă. Pe alocuri, sunt şi reacţii emotive şi asta e de înţeles în situaţia în care se află prietenii noştri de la Kiev. Dar noi am spus clar că Republica Moldova nu-şi permite să fie atrasă în acest conflict. Acele MIG-uri nici nu mai pot fi numite aparate de zbor, pentru că nu pot zbura, sunt un morman de fier vechi. Probabil, Ucraina are nevoie de piese din acele aparate, dar atât timp cât există disponibilitatea multor parteneri să le ofere aparate de zbor funcţionale, chiar mai bune decât cele în care cresc copacii la Mărculeşti, raţionamentul cost-beneficiu nu are niciun sens”, a spus Mihai Popşoi în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RliveTV.



Vicepreşedintele Parlamentului spune că autorităţile de la Chişinău i-au explicat Kievului că Republica Moldova nu poate livra tehnică militară, însă poate detaşa în Ucraina o echipă de genişti.



„Putem ajuta, inclusiv, prin acea ofertă de genişti care să poată participa la deminarea teritoriilor ucrainene. Explorăm şi alte posibilităţi de a ajuta, dar în câmpul legal, constituţional. Avem statutul neutralităţii prevăzut în Constituţie, avem decizia Curţii Constituţionale care explică, detaliază acest statut. Republica Moldova nu poate servi drept sursă sau tranzit pentru arme letale, muniţii. Având această constrângere, folosim orice alt mijloc de a ajuta prietenii noştri ucraineni, cu excepţia părţii militare”, a mai spus vicepreşedintele Parlamentului.



Cele 6 avioane militare de tip MIG-29 staţionează pe Aeroportul de la Mărculeşti şi se află în posesia Agenţiei Proprietăţi Publice. Potrivit reprezentanţilor APP, aparatele de zbor sunt depăşite tehnic, fiind în incapacitatea de a se ridica de la sol.