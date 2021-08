Slusari: Angajaţii CFM cu restanţe la salarii sunt trimişi la bănci după credite. Reacţia directorului CFM

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, ex-deputatul atenţionează că România şi Ucraina propun Moldovei reluarea circulaţiei trenurilor internaţionale, dar administraţia CFM ar refuza să o facă, motivând prin faptul că vagoanele sunt în stare deplorabilă.



„Direcţia Chişinău-Odesa-Chişinău era una din cele mai rentabile pentru Calea Ferată Moldova în perioada de vară. Adică, pentru majorarea semnificativă a veniturilor întreprinderii strategice nu este posibil de reparat 20 de vagoane. Măcar din banii împrumutaţi, în baza unui plan concret şi real de restabilire a circulaţiei. În schimb, mii de angajaţi, care 6 luni nu primesc salarii, sunt trimişi la bănci după credite”, menţionează Alexandr Slusari pe pagina sa de Facebook.



Ex-deputatul aminteşte că circulaţia trenurilor internaţionale a fost sistată în 2020, din cauza pandemiei de COVID-19, şi atunci nimeni nu a vorbit despre probleme cu vagoane. „Oare timp de un an situaţia a devenit atât de dramatică, încât nu există nicio soluţie pentru problema strategică, ce ţine de veniturile întreprinderii şi salariaţii acesteia? Ce se întâmplă la Calea Ferată ? Sabotaj, incompetenţă sau interes pecuniar de a falimenta entitatea strategică?”, subliniază Alexandru Slusari.



Solicitat de IPN, Oleg Tofilat, director general al Căii Ferate din Moldova, a precizat că reluarea circulaţiei trenurilor internaţionale, inclusiv pe traseul Chişinău-Odesa-Chişinău, va fi posibilă nu mai devreme de septembrie anul curent. „Trenurile de pe ruta Chişinău-Odesa-Chişinău necesită o reparaţie foarte profundă. Pentru achiziţionarea pieselor de schimb, este cadrul normativ privind licitaţiile, tot asta cere timp şi cere bani. Şi mai este încă o altă întrebare – ce se întâmplă dacă investim în tot asta şi apar iar restricţiile pandemice?”, a subliniat Oleg Tofilat.



În acelaşi timp, managerul întreprinderii a menţionat că trenurile care transportă pasageri nu ar fi rentabile, pentru că aduc venituri foarte modeste – 100-150 de mii de lei lunar. „Iar atunci când vorbim despre reluarea tranzitului de minereu de fier, pe care l-am reuşit luna trecută cu Ucraina, asta e vorba de 4,5-5 milioane de lei pe lună, deodată”, a specificat Oleg Tofilat.



Totodată, directorul CFM a apreciat drept „deplasată” declaraţia lui Alexandru Slusari, potrivit căreia mii de angajaţi ai întreprinderii, care 6 luni nu primesc salarii, sunt trimişi la bănci după credite. Oleg Tofilat a remarcat că, în cele două luni de când exercită funcţia de director al CFM, situaţia privind plata restanţelor salariale s-ar fi ameliorat. „În iunie am plătit integral salariile pentru decembrie, iar în iulie s-au plătit lefurile pentru ianuarie. Da, noi avem restanţe la salarii, din nefericire, asta e situaţia. În august am început să achităm invers, deja achităm pentru iunie, ne-am propus să fie o stabilitate şi să achităm lunar cel puţin un salariu. Restanţele vor fi plătite pe măsură ce vom realiza activele neutilizate. Din păcate, activitatea operaţională la Calea Ferată continua să fie în pierderi, mult mai mici ca înainte, dar sunt pierderi”, a explicat Oleg Tofilat.



Directorul CFM a adăugat că, în acest caz, o soluţie pe care a propus-o angajaţilor, în luna iunie, a fost creditele. „Ca management corporativ, ne pregăteam de cele mai riscante scenarii – că nu vom avea o majoritate parlamentară clară, că va trebui să ne descurcăm vreo 4-5 luni fără Guvern. Ca să nu lăsăm angajaţii Căii Ferate ostatici ai politicului, soluţia era destul de simplă: angajatul primeşte restanţa salarială de la bancă, sub formă de credit, iar toate costurile de deservire ale creditului le va acoperi Calea Ferată. Asta era propunerea. Şi dacă domnul Slusari înţelegea […], avea să vadă cât de elegantă este soluţia şi cât de mult asta ar prinde bine pentru angajaţi”, a opinat Oleg Tofilat.