Sergiu Sîrbu: Dacă Igor Dodon câştigă la prezidenţiale, PDM ar putea obţine funcţia de prim-ministru

Într-o conferinţă de presă, liderul PDM, Pavel Filip, a negat că democraţii a dicutat un asemenea scenariu cu socialiştii şi i-a acuzat pe deputaţii din grupul „Pro-Moldova” de minciună.

„Doar din auzite, nu cunosc detalii, pentru că am fost marginalizaţi de la orice proces decizional. Am auzit că se discută ca să fie o alianţă PD-PSRM, ca PD să nu aibă un candidat la prezidenţiale, pentru asta PDM ar obţine acum câteva funcţii ministeriale, iar dacă Dodon câştigă alegerile, atunci PDM ar putea să obţină funcţia de prim-ministru. Am auzit aşa un scenariu. Se va realiza sau nu rămâne să vedem dacă va mai exista PDM în jumătate de an”, a declarat Sergiu Sîrbu la emisiunea „Punctul pe azi” de la TVR Moldova.