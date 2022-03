Sergiu Gaibu: Conflictul din regiune a servit drept catalizator la creşterea preţurilor în R. Moldova

În contextul agresiunii militare ruse din Ucraina, autorităţile de la Kiev au interzis exporturile de grâu, porumb, zahăr, sare şi carne. Potrivit ministrului economiei de la Chişinău, lipsa produselor alimentare importate din Rusia, Ucraina şi Belarus nu influenţează semnificativ piaţa din Republica Moldova, iar mărfurile importate din cele 3 state pot fi lejer substituite cu mărfuri din Uniunea Europeană.



„Prima categorie de produse importate din aceste 3 ţări sunt ţigările de foi, cu o valoare de 31 milioane de dolari, reprezentând 78% din totalul importurilor. Pe locul doi în topul produselor importate din aceste ţări este apa, următoarea categorie o reprezintă produsele de patiserie şi biscuiţi. Pe locul 4 se plasează carnea, congelată şi proaspătă. În special, carnea de pasăre. Şi aici din Ucraina avem 50% din importuri. Dar aici avem potenţial de creştere la nivel naţional. Deja am vorbit cu producătorii să crească cota cărnii de pasăre, pentru a asigura piaţa locală”, a spus Sergiu Gaibu, în cadrul emisiunii „Freedom” de la TV8.



Oficialul recunoaşte că Republica Moldova trece printr-o perioadă când creşterea preţurilor atinge cote alarmante, însă spune că fenomenul este unul care are loc la nivel mondial. Sergiu Gaibu spune că Banca Naţională, Consiliul Concurenţei şi ANRE sunt instituţiile care au menirea să ţină preţurile sub control.



„Valul de creştere a preţurilor a început încă la mijlocul anului trecut, din cauza faptului că au crescut costurile logistice, cum ar fi preţul containerelor care a crescut de la 2-3 mii de dolari la 15 mii de dolari. Resursele energetice au dat o lovitură majoră economiei naţionale. Acest conflict din regiune a servit ca un catalizator nou la creşterea preţurilor. Creşte preţul tuturor produselor, indiferent că le aduceam din Uniunea Europeană sau Rusia. Primul instrument pe care-l are Republica Moldova când e vorba de preţuri este Banca Naţională care are obiectivul de a menţine inflaţia într-un coridor de 5%, al doilea instrument este ANRE care stabileşte tarifele la produsele petroliere şi a treia instituţie responsabilă este Consiliul Concurenţei care monitorizează ca un agent economic să nu profite de o poziţie dominantă”, a mai spus Sergiu Gaibu.



Potrivit datelor oficiale, valoarea totală a exportului Republicii Moldova în Ucraina constituie 3%, în Belarus, la fel, circa 3%, iar în Federaţia Rusă 8,8%. În acelaşi timp, Republica Moldova importă din Belarus circa 2% din produse, circa 9,3% din Ucraina şi 14% din Federaţia Rusă.