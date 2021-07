Scandalul legat de plecarea lui Platon din Moldova. Procurorul Vasile Leviţki respinge acuzaţiile lui Sergiu Litvinenco: Nu am nicio relaţie cu Platon

„Nu am fost şi nu sunt în nicio relaţie cu cetăţeanul Veaceslav Platon. În cariera mea de peste 20 de ani în cadrul organelor Procuraturii nu am avut în procedură şi nu am instrumentat cauze penale împotriva cetăţeanului Platon şi dezavuez afirmaţiile şi insinuările potrivit cărora ar fi existat vreo cauză în care l-aş fi absolvit de răspundere sau i-aş fi asigurat ”culoarul verde pentru a pleca din ţară””, a declarat Vasile Leviţki.

Procurorul a afirmat că „în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Sergiu Litvinenco trebuie să-şi asume responsabilitatea nu doar pentru faptele şi deciziile pe care le ia, ci inclusiv, pentru acuzaţiile ofensatoare şi nefondate pe care şi le permite la adresa cuiva.”

„Prin urmare, având în vedere lucrurile neadevărate, de natură să aducă grave atingeri reputaţiei mele profesionale, dreptului meu la imagine, dar şi imaginii sistemului Procuraturii în ansamblul său, îmi rezerv dreptul de a utiliza toate mijloacele legale în vederea reparării prejudiciului cauzat prin retorica deputatului Litvinenco”, a adăugat Leviţki.

Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon ar fi părăsit Republica Moldova. Acesta ar urma să solicite azil politic în Marea Britanie. Deputatul PAS Sergiu Litvinenco a dat de înţeles că fuga lui Platon ar fi fost coordonată cu procurorul general, Alexandru Stoianoglo. Acuzaţiile au fost respinse de Procuratura Generală.