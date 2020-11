Renato Usatîi, ameninţat cu 15 ani de puşcărie dacă nu-l va susţine pe Igor Dodon la prezidenţiale

Într-o conferinţă de presă, politicianul a declarat că cineva şi-a inventat că el poate fi speriat sau intimidat, însă acest lucru nu-i va reuşi nimănui.

„Sunt gata să pierd astăzi totul, dar nu pot lăsa la putere „kuliokul” (aluzie la Igor Dodon, care, într-o înregistrare video dată publicităţii în primăvara acestui an, acceptă de la Vlad Plahotniuc o pungă în care se prezumă că sunt bani, n.r.) care va continua să-şi bată joc de ţara noastră şi o va face de ruşine în următorii patru ani, şi nu doar în faţa cetăţenilor, ci şi a partenerilor”, a spus Renato Usatîi.



Liderul PPPN a făcut un apel către toate organizaţiile internaţionale, care monitorizează alegerile prezidenţiale din Moldova. Potrivit lui, adevăratele fraudări vor avea loc pe data de 15 noiembrie, zi în care se va desfăşura turul doi de scrutin, atât în secţiile de votare deschise pentru alegătorii transnistreni, cât şi cele deschise în Rusia.

„Dodon, ca moldoveanul, a decis să nu plătească (pentru fraudă) de două ori, pentru că oricum o să fie turul doi”, a spus Renato Usatîi. Acesta afirmă că există informaţii din teritoriu că s-ar propune câte 500 de lei pentru un vot în favoarea lui Igor Dodon.



„Astăzi cetăţenii trebuie să iasă la vot, dar înainte, să vă gândiţi care este scopul dumneavoastră: să stăm mai departe şi preşedintele ţării să fie numit „kuliok” sau să avem o schimbare? Eu niciodată nu am fost fanul doamnei Maia Sandu, dar pe timp de campanie spuneam foarte sincer că eu nu am auzit şi nu am nicio informaţie că ar fi fost implicată în vreun act de corupţie”, a spus Renato Usatîi.



Usatîi a mai spus că a aşteptat o propunere clară de la Partidul Acţiune de Solidaritate cum va fi dizolvat Parlamentul după prezidenţiale, dar nu a văzut-o deocamdată. Săptămâna viitoare, politicianul spune că îşi va prezenta propria viziune şi un plan de dizolvare a legislativului.