Proiect de infrastructura fără precedent de la independenţă încoace, inaugurat de Partidul „ŞOR” în raionul Orhei VIDEO

Potrivit unui comunicat de presă, construirea acestui tronson de drum, care are o lungime de aproape 10 kilometri, este prima promisiune făcută de liderul Partidului „ŞOR”, Ilan Şor, în 2018, atunci când colega lui, Marina Tauber, a candidat şi a obţinut funcţia de primar al comunei Jora de Mijloc.

Tronsonul de drum Susleni-Jora de Mijloc asigură accesul rutier pe asfalt spre oraşul Orhei pentru opt localităţi: Jora de Sus, Jora de Mijloc, Jora de Jos, Lopatna, Vâşcăuţi, Bulăieşti, Mârzaci şi Mîrzeşti. În 24 octombrie, au fost inauguraţi primii cinci kilometri de drum, cu o lună mai devreme decât termenul planificat. Ceilalţi cinci kilometri vor fi daţi în exploatare în curând. Cei patru mii de locuitori ai comunei Jora de Mijloc, dar şi oamenii din celelalte sate din preajmă sunt bucuroşi că nu-şi vor mai pune viaţa în pericol şi nu vor mai trebui să piardă ore şir ca să ajungă la destinaţie.

„Timp de 30 de ani am mers pe acest drum numai prin pietre, acum mergem pe asfalt, ca la oraş.. Nici maşinile nu se strică atât de des”, a spus un şofer.

„ Acum putem circula normal, nu mai sunt acele gropi, acel dezastru care nu era observat de nimeni ani în şir. Datorită Partidului „ŞOR”, Consiliului raional, oamenilor care lucrează pentru oameni şi care ascultă doleanţele cetăţenilor. Suntem foarte mulţumiţi pentru acest proiect mare”, a spus o femeie.

Potrivit primarului comunei Jora de Mijloc, Sergiu Labliuc, acest proiect va contribui la dezvoltarea economică a localităţii Jora de Mijloc, dar şi a celorlalte sate din raionul Orhei şi va impulsiona turismul.

„Le mulţumim tuturor celor care s-au ţinut de cuvânt, în special liderului Partidului „ŞOR”, Ilan Şor, şi doamnei deputat Marina Tauber, pentru faptul că, în prezent, avem un drum european, modern, care leagă localitatea noastră de centrul raional. Ştim că nu a fost o decizie uşoară, proiectul este unul costisitor, dar orice efort a meritat. Acest drum ne oferă o perspectivă de dezvoltare economică şi culturală. Comuna Jora de Mijloc va deveni, astfel, cunoscută nu doar prin horticultură, ci şi prin agroturism, turism istoric, religios”, a menţionat primarul comunei Jora de Mijloc.

Primarul municipiului Orhei, Pavel Verejanu, a accentuat că renovarea acestui drum reprezintă o dovadă în plus că echipa Partidului „ŞOR” se ţine de cuvânt şi că-şi îndeplineşte promisiunile făcute.

„Ştiu cât de mult şi-au dorit locuitorii comunei Jora de Mijloc să aibă un drum bun. Este de menţionat faptul că tot ce a promis echipa lui Ilan Şor, din 2015 încoace, s-a îndeplinit şi că va continua să facă tot ceea ce-i stă în putinţă, astfel încât ziua de mâine să fie mai bună decât cea de azi”, a afirmat Pavel Verejanu.

Preşedintele raionului Orhei, Dinu Ţurcanu, a recunoscut că a rămas surprins de promisiunea privind renovarea drumului Jora de Mijloc-Susleni şi mult timp nu i-a venit să creadă că acest angajament va fi îndeplinit.

„Reconstrucţia acestui drum a fost prima promisiune a lui Ilan Şor pe care a făcut-o în raionul Orhei, după rezolvarea problemelor din municipiu. Când am făcut lista tuturor problemelor, pe care comuna Jora de Mijloc le avea şi le mai are, primul pe listă a fost renovarea drumului de legătură Jora de Mijloc şi Susleni. Atunci, am crezut că Ilan Şor a promis din fierbinţeală electorală că va repara acest drum, în cel mai scurt timp. Nu a trecut mult timp şi s-a trecut la acţiuni, iar acest drum a continuat să fie primul pe lista de priorităţi, ceea ce m-a surprins. Aceasta este încă o dovadă că echipa Partidului „ŞOR” se ţine de cuvânt”, a menţionat Dinu Ţurcanu.

La evenimentul de inaugurare a celor cinci kilometri de drum au participat preşedintele de onoare al Partidului „Şor”, Valeri Klimenko, precum şi vicepreşedinţii Partidului „ŞOR”, Sergiu Sîrbu şi Vitalie Balinschi, care au declarat că se bucură că datorită acestui drum localităţile din comuna Jora de Mijloc, dar şi din celelalte localităţi se vor dezvolta.

„Fiind băştinaş din raionul Orhei cunosc foarte bine cum a fost acest drum. Îmi amintesc că toate guvernările au promis că-l vor repara. Mă bucur că echipa noastră a reuşit să facă acest lucru. Sper că rând pe rând vom reconstrui toate drumurile din Orhei, dar şi din toată ţara. Pentru asta nu trebuie decât să aveţi încredere în noi”, a declarat Vitalie Balinschi.

Totodată, reprezentanţii din conducerea Partidului „ŞOR”, Violeta Ivanov, Vladimir Vitiuc, şi Igor Himici s-au arătat mândri că au contribuit la realizarea acestui proiect amplu şi au dat asigurări că vor depune eforturi pentru a moderniza toată ţara.

De asemenea, deputatul Partidului „ŞOR”, Marina Tauber, fostul primar al comunei Jora de Mijloc, a declarat următoarele:

„De obicei, când veneam la Jora de Mijloc, eram nevoită să-mi iau încălţăminte de schimb, pantofi sport sau orice altceva. Astăzi, mi-am permis să vin cu pantofi cu toc. I-am asigurat pe localnici, mai în glumă, mai în serios, că vor avea drumuri atât de bune, încât femeile vor putea merge pe tocuri prin sat, fără nicio problemă. Mi-am îndeplinit atunci această promisiune şi am testat personal, pe tocuri, drumurile. Şi şoferii nu vor mai avea mari bătăi de cap şi nu vor mai trebui să-şi repare des maşinile. Mă bucur că noi am reuşit să realizăm acest proiect şi îi mulţumesc dlui Ilan Şor pentru contribuţie şi că se ţine de cuvânt”, a declarat deputatul Marina Tauber.

La rândul său, liderul Partidului „ŞOR”, Ilan Şor, susţine că pentru Partidul „ŞOR” politica nu înseamnă discuţii abstracte şi nici îndemnuri sterile, ci să lucreze pentru oameni, pentru confortul şi bunăstarea lor.

„În timp ce puterea şi opoziţia s-au încleştat într-o luptă goală şi zadarnică, care nu aduce niciun folos nimănui, noi, cei din Partidul „ŞOR”, construim. Cei cinci kilometri de drum proaspăt asfaltat dintre Sulseni şi Jora de Mijloc costă mai mult decât zeci de ore de discuţii sterile şi lupte cu morile de vânt. Construcţia şi reparaţia drumurilor, renaşterea satelor şi oraşelor, aprinderea luminii pe străzile întunecoase, reparaţia grădiniţelor, şcolilor, spitalelor, amenajarea terenurilor de joacă şi sport - iată care este ideologia noastră. Le mulţumesc tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui proiect important şi pentru că au avut răbdare şi încredere în noi”, a declarat Ilan Şor.

Drumul Jora de Mijloc – Susleni a costat 60 de milioane de lei. 54 de milioane de lei au fost alocaţi din bugetul de stat, în urma amendamentelor depuse de către deputaţii fracţiunii Partidului „ŞOR”. Alte aproape şase milioane de lei au fost acordaţi de către Consiliul raional Orhei. Acest tronson de drum are o lungime de 9,6 kilometri şi o lăţime de peste şase metri.