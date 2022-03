Procurorul Ruslan Popov, eliberat din funcţie

Contactată de IPN, procurorul Mariana Cherpec, responsabilă de comunicarea Procuraturii Generale cu reprezentanţii mass-media, a declarat că Dumitru Robu a dispus pe 28 martie încetarea raporturilor de serviciu cu procurorul Ruslan Popov, în legătură cu neexprimarea unei opţiuni asupra unei altei funcţii de procuror pe care să o ocupe.



Ruslan Popov a declarat mai devreme, în cadrul şedinţei CSP, că în lista funcţiilor vacante nu se regăsesc toate locurile disponibile, inclusiv funcţiile de conducere. Iar CSP şi-a arogat dreptul să decidă că adjunctul procurorului general îşi poate alege doar o funcţie executivă, nu şi una de conducere pentru care ar putea opta.



În replică, procurorul general interimar menţiona că Procuratura Generală urmează a fi reorganizată şi optimizată şi, din acest considerent, nu pot fi prezentate toate informaţiile. Ruslan Popov a avut la dispoziţie 15 zile pentru a-şi alege o funcţie vacantă, însă acest termen a expirat.



Ruslan Popov este cercetat pentru îmbogăţire ilicită. El a fost reţinut pe 9 octombrie, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar. Prin încheierea magistraţilor Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana din 28 martie, măsura preventivă sub formă de liberare provizorie sub control judiciar a fost prelungită pe un termen de 60 de zile.