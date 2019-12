Premierul Ion Chicu vorbeşte despre riscurile în relaţia cu FMI

„Guvernul nostru va căuta să continue colaborarea cu toţi, dar exclusiv acolo unde avem interesele Republicii Moldova. Acolo unde intrăm în coliziune cu interesele ţării, noi vom continua să discutăm, dar nu vom accepta condiţionalităţi care defavorizează sau stopează şansele noastre economice şi care pun povară adiţională asupra domeniului social, ceea ce înseamnă creştere de tarife, impozite etc. Acestea sunt două teme pe care le discutăm, dar sunt tabu”, a declarat Ion Chicu la emisiunea „Moldova în direct” de la postul public de televiziune Moldova 1.



Ion Chicu anunţă că există două subiecte critice în relaţia cu instituţia financiară care au fost discutate în cadrul vizitei reprezentantului FMI la Chişinău. Una dintre ele este condiţia agreată de către Guvernul precedent ca până la 31 octombrie 2019 să fie majorate tarifele interne la gaz, condiţie care nu a fost îndeplinită. „Noi am spus că nu putem accepta acest lucru, măcar reieşind din faptul că din 1 ianuarie 2020 Republica Moldova va procura gaze naturale la un preţ care va fi, în medie, cu 65 de dolari mai ieftin decât în 2019. Este ilogic să majorezi tarifele interne când procuri ceva mai ieftin. Şeful cabinetului de miniştri spune că acesta a fost unul din riscurile colaborării cu FMI, dar spune că structura internaţională dă dovadă de flexibilitate la acest subiect”, a explicat prim-ministrul.



Un alt subiect de risc în relaţiile cu Fondul Monetar Internaţional ar fi lipsa de flexibilitate în ceea ce priveşte intenţiile Guvernului de a investi semnificativ în infrastructura publică, în special pentru reconstrucţia drumurilor. „Guvernul va investi masiv în infrastructura ţării, în special în drumuri. Pentru anul viitor avem sume foarte mari şi noi avem nevoie de coordonare, acceptul lor pentru a face aceste investiţii, care, conform metodologiei, se consideră deficit bugetar pentru că sumele sunt din împrumut, însă în esenţă – nu sunt deficit bugetar, sunt investiţii ale statului în infrastructură care vor avea efect multiplicator, de dezvoltare a economiei şi de atragere a investiţiilor private”, a concretizat Ion Chicu.



Totodată, premierul spune că este aproape sigur că se va găsi o soluţie în colaborarea cu FMI astfel încât să fie dus la bun sfârşit actualul program pe care îl are Republica Moldova cu FMI şi să fie aprobat un altul în primăvara anului viitor. „Dar exclusiv cu condiţii care iau în considere interesele Republicii Moldova economice şi sociale. Aceasta este poziţia fermă a Guvernului. Pe noi nimeni nu poate să ne impună să îndeplinim anumite condiţii atât timp cât acestea nu sunt în interesul ţării”, a afirmat prim-ministrul.



Ion Chicu spune că Guvernul va prefera să ia o pauză în colaborarea cu Fondul Monetar Internaţional dacă FMI va insista pe condiţii inacceptabile pentru Republica Moldova.