Peter Michalko: Procesul de schimbare în Republica Moldova va fi unul de lungă durată

„Noi întotdeauna vom da o evaluare cinstită a schimbărilor. De asemenea, noi înţelegem că acest proces de schimbare va fi unul de lungă durată şi va cere unele decizii dificile, uneori foarte complexe, că nu va fi totul făcut într-o săptămână sau lună. Sperăm că şi cetăţenii înţeleg asta”, a declarat ambasadorul într-un interviu pentru DW, citat de IPN.



Întrebat cum apreciază relaţiile dintre UE şi Moldova la cinci ani de la semnarea Acordului de Asociere, Peter Michalko a declarat că Acordul de Asociere şi cel de Liber Schimb au adus o calitate superioară în relaţiile de cooperare. Oficialul susţine că aceasta a dat şi posibilitatea de a atinge scopul şi obiectivele relaţiilor în asocierea politică şi integrarea economică. În aceşti 5 ani de implementare a Acordului de Asociere, s-a constatat o creştere foarte mare în cooperare, mai ales în domeniul economic şi comercial. Astfel, 70% din exporturile din Republica Moldova ajung pe piaţa europeană, cea mai puternică şi sigură piaţă, unde produsele moldoveneşti şi-au găsit mulţi consumatori.



„Am avut din păcate şi experienţa să vedem în unele sectoare absenţă de progres. De exemplu, în domeniul reformei justiţiei, dar şi regrese în ceea ce ţine de standardele democraţiei şi statului de drept. Sperăm că de acum încolo vom vedea îmbunătăţiri. Odată cu o guvernare nouă, cu un program de reforme, vom vedea implementarea Acordului de Asociere în mod rapid, eficient şi care va aduce cetăţenilor Republicii Moldova standarde mai bune de viaţă”, a notat ambasadorul.



Oficialul a mai spus că este adevărat că până în iunie 2019 nu a văzut să fi progresat implementarea Acordului şi că ar fi voinţă puternică pentru a respecta standardele, care trebuie să fie prezente în relaţiile Republicii Moldova cu UE, mai ales cele ce ţin de democraţie, stat de drept, justiţie. „Acum însă vedem voinţă politică, principala cauză a acestor neajunsuri în trecut. Noua guvernare deja o are şi este exprimată în primii paşi care au fost făcuţi. Noi continuăm să fim de partea Republica Moldova şi a cetăţenilor ei şi oferim asistenţă, am reînnoit deja plăţile pe suportul bugetar. Dar, aici trebuie să spunem un lucru. Nu se schimbă atitudinea noastră în ceea ce priveşte condiţionalitatea, care rămâne a fi parte a relaţiei noastre. Trebuie să existe în continuare voinţă politică din partea autorităţilor moldoveneşti de a face aceste schimbări, care sunt aşteptate de oameni”, a declarat Peter Michalko.



Cât despre faptul că este prima dată când Vestul şi Estul ajung la un consens în a susţine o majoritate parlamentară dintre două partide cu viziuni diferite şi cât va dura această înţelegere, ambasadorul a subliniat că din partea UE nu a fost şi nu este o atitudine bazată pe geo-politică. „Partidele care au format o majoritate au făcut-o în baza valorilor de care am vorbit mai sus. Ele au exprimat dorinţa de a democratiza Republica Moldova, de a elimina aceşti factori care au dăunat democraţiei şi statului de drept. Sperăm că acest efort al guvernării actuale va continua cât mai mult timp. Programul de reforme trebuie să fie implementat în mod decisiv şi să aducă rezultate, care să fie simţite de oameni”, a mai spus ambasadorul.

