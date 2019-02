Moldovenii, mai activi în alegerile din 24 februarie decât la scrutinul parlamentar din 2014

Preşedinta Comisiei Electorale Centrale, Alina Russu, a declarat în cadrul unui briefing de presă că în toate secţiile de votare din 50 de circumscripţii uninominale procesul electoral este în plină desfăşurare, iar în circumscripţia uninominală nr. 51 SUA, Canada, procesul de vot va începe într-o oră. Către ora 13.00, peste hotare au votat circa 27 de mii de cetăţeni moldoveni. În unele secţii de votare, cum ar fi cele din Parma, Bologna, Modena, Frankfurt, se înregistrează cozi. Cetăţenii sunt îndemnaţi să folosească aplicaţia diaspora.voteaza.md pentru a vedea cât de aglomerate sunt secţiile şi, după caz, să meargă la o altă secţie din acelaşi oraş unde disponibilitatea e mai înaltă.

În altă ordine de idei, Alina Russu a reamintit că persoanele care din motive de sănătate nu se pot deplasa la secţia de votare mai pot solicita şi astăzi votarea la locul aflării. Cererile pentru urna mobilă vor fi făcute în scris, până la ora 15.00, şi vor fi însoţite de certificat medical.



În ceea ce ţine de referendumul consultativ, Alina Russu a menţionat că rata de participare la acest exerciţiu va fi determinată seara, pentru validare fiind necesară prezenţa a 1/3 din alegătorii înscrişi pe listele electorale.



Referindu-se la unele sesizări cu privire la transportarea organizată a votanţilor din stânga Nistrului, preşedinta CEC a declarat că datele privind participarea arată că în circumscripţia uninominală nr. 47, or. Camenca, Râbniţa, Dubăsari şi Grigoriopol şi-au realizat dreptul la vot 8 359 de alegători, iar în circumscripţia uninominală nr. 48, or. Slobozia, mun. Tiraspol şi Bender – 7 750 de alegători. Prin comparaţie, în circumscripţia nr. 1 or. Briceni au votat 16 mii de alegători. Preşedinta CEC a dat şi exemplul circumscripţiei nr. 31 Chişinău, unde către ora 13.00 au votat peste 13 mii de alegători.

