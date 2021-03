Maia Sandu: Dacă va fi votat, Guvernul Grosu îşi va asuma toată responsabilitatea

Potrivit şefului statului, premierul desemnat va iniţia începând cu ziua de astăzi discuţii cu reprezentanţii fracţiunilor parlamentare, iar dacă va fi votat îşi va asuma toată responsabilitatea pentru situaţia pandemică şi economică din ţară.



Preşedintele Maia Sandu spune că decizia privind susţinerea unui cabinet de miniştri condus de Igor Grosu rămâne la discreţia deputaţilor. Dacă, totuşi, Igor Grosu nu va obţine vot de încredere în Parlament, şeful statului spune că se va adresa Curţii Constituţionale pentru ca Înalta Instanţă să decidă asupra circumstanţelor dizolvării Legislativului.



„Acum în Parlament trebuie să se ia decizia, fie se sprijină Guvernul, fie mergem din nou la Înalta Curte ca să vedem ce spune în privinţa alegerilor anticpate. Candidatul va purta discuţii cu fracţiunile, începând cu ziua de mâine” a spus Maia Sandu în cadrul emisiunii de luni „Cutia Neagră” de la TV8.



Mai mult, Sandu spune că în eventualitatea în care echipa condusă de Igor Grosu va trece testul Parlamentului, va fi un guvern fără sprijin parlamentar şi va încerca să acţioneze în lipsa unei majorităţi parlamentare care să-l susţină.



„În momentul în care Guvernul va fi votat, îşi va asuma responsabilitatea şi va începe să corecteze lucrurile şi să soluţioneze problemele care pot fi soluţionate fără sprijin parlamentar, este clar că sprijin parlamentar nu va fi pentru un Guvern responsabil, dar cel puţin acest Guvern va putea să cureţe de elemente corupte o parte din instituţiile statului, care sunt în subordinea Guvernului”, a spus Maia Sandu.



În cadrul emisiunii, şeful statului a infirmat informaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora ar fi avut discuţii separate cu liderul PSRM, Igor Dodon.



„Dacă Igor Dodon consideră că discuţia de la birou până la ascensor a fost o discuţie separată, treaba lui. Discuţia asta de două minute poate s-o califice cum vrea. Am discutat de faţă cu colegii lui, inclusiv despre alegeri anticipate. Am încercat, aşa cum am făcut şi cu ceilalţi reprezentanţi ai fracţiunilor parlamentare, să ajungem la o înţelegere pe subiectul declanşării alegerilor anticipate ”, a mai spus Maia Sandu.



Ieri Curtea Constituţională a declarat constiţional decretul prezidenţial prin care Igor Grosu a fost desemnat în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru. Potrivit legii, premierul desemnat are la dispoziţie 15 zile, din momentul intrării în vigoare a decretului, pentru a-şi crea echipa guvernamentală şi programul de guvernare şi pentru a cere vot de încredere Parlamentului.