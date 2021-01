Maia Sandu: Schemele prin care angajaţi din corpul diplomatic fac bani trebuie să dispară

„Schemele prin care unii angajaţi ai corpului diplomatic fac bani trebuie să dispară. Am un mesaj personal către acei puţini care sunt implicaţi în astfel de scheme - încetaţi acum. Nu puneţi serviciul diplomatic şi colegii voştri în situaţii complicate. Ilegalităţile vor fi sancţionate dur”, a fost mesajul Maiei Sandu.



Şefa statului a spus că este necesară consolidarea instituţiilor statului, inclusiv a instituţiilor responsabile de asigurarea interesului primordial al unui stat: securitatea. În opinia sa, doar cu instituţii funcţionale în domeniul securităţii şi diplomaţiei, Moldova poate avea o politică internaţională care să aducă beneficii maxime. „Prioritatea mea cheie, ca preşedinte, dar şi mandatul oferit explicit de cetăţeni, este să facem ordine la noi acasă. Ca să reuşim cu toţii acest lucru, vom avea nevoie de o sincronizare maximă între politica externă şi cea internă. Aici sprijinul serviciului diplomatic va fi foarte important pentru a îmbunătăţi situaţia în ţară”, a declarat Maia Sandu.



O prioritate a politicii externe este oferirea unui context maxim favorabil evoluţiilor interne – reformele, lupta împotriva corupţiei, depăşirea pandemiei COVID, precum şi a efectelor economice ale acestei pandemii. Pentru a atinge aceste obiective, e nevoie de promovarea în funcţii a cadrelor profesioniste exclusiv pe criterii de meritocraţie, a notat preşedintele.



Potrivit Maiei Sandu, pe parcursul mai multor ani, diplomaţii au fost nevoiţi să reprezinte o ţară despre care se vorbea, în mare parte, doar de rău – despre furtul miliardului, despre operaţiuni de spălare de bani, despre deputaţi care se vând, despre corupţie la cel mai înalt nivel. Situaţia rămâne în continuare dificilă. „Aceste încercări de a da foc la ţară se suprapun pe acea izolare internaţională în care foştii decidenţi politici au aruncat Moldova prin deciziile lor iresponsabile. Şi aici mă refer şi la fostul preşedinte, şi la fostul aşa-zis „coordonator” – ambii au fost o mare pată pe reputaţia internaţională a ţării noastre. Or, nu poţi avea o politică externă eficientă şi credibilă, dacă nu ai o politică internă eficientă şi credibilă”, a declarat Maia Sandu.



Şefa statului a remarcat că, în câteva săptămâni, Preşedinţia a reuşit să deblocheze relaţiile cu vecinii şi partenerii strategici, România şi Ucraina. Cu Rusia, Moldova are o relaţie complexă. „O relaţie în care avem multe domenii în care cooperăm, avem foarte mulţi concetăţeni care trăiesc în Rusia, avem legături comerciale tradiţionale, dar şi unele domenii în care avem diferenţe de opinii şi interese. Dar aici vreau să reamintesc că ne dorim depăşirea acestor probleme prin dialog, respect reciproc şi o relaţie constructivă. Eu personal voi depune toate eforturile ca să avem o relaţie bună cu Federaţia Rusă. Evident, acest lucru depinde nu numai de Moldova, dar şi de partenerii noştri. Obiectivul nostru este să construim o relaţie reciproc respectuoasă şi reciproc avantajoasă cu Federaţia Rusă”, a spus Maia Sandu.



Preşedintele s-a referit şi la relaţia cu Statele Unite ale Americii, menţionând că există un parteneriat foarte bun. Maia Sandu a mai spus că este important ca ţara să fie deschisă faţă de oportunităţile pe care le oferă şi cooperarea cu alte ţări, precum China, Turcia, Israelul, dar şi India, ţări din Asia, Africa şi America Latină.



Ziua profesională a diplomatului este sărbătorită în Republica Moldova în data de 17 ianuarie.