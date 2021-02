Maia Sandu confirmă că vrea să aibă o întâlnire cu membrii CSM: Discuţiile vor fi despre reforma justiţiei

„În general o să discut şi cu judecători, şi cu procurori, despre reforma justiţiei, în mod transparent, fără să ascund nimic. Nu aşa cum a făcut predecesorul meu sau Plahotniuc, care aveau discuţii pe dosare concrete. Eu îmi doresc să se facă dreptate şi să se aplice legea şi asta o să cer de la toţi. O să discut pe reforma justiţiei, pentru că a trecut suficient timp şi avem suficiente dovezi că sistemul nu se poate curăţa de sine stătător şi de aici conzluzia este că e nevoie de o evaluare externă pentru curăţarea sistemului judecătoresc şi pentru curăţarea Procuraturii”, a mai adăugat Maia Sandu.

„Când o să am o întâlnire o să informez presa, pentru că eu nu am ce să ascund. Discuţiile mele cu CSM vor fi despre reforma justiţiei, aşa cum o văd ei, dar şi despre procesul de numire a judecătorilor, pentru că, conform Constiuţiei, preşedintele are un rol în numirea judecătorilor şi eu vreau să mă asigur că aşteptările mele în materie de integritate sunt foarte clare şi pentru CSM”, a afirmat Maia Sandu.