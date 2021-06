Josep Borrell: Salut coordonarea mai strânsă dintre Georgia, Republica Moldova şi Ucraina

Potrivit unui comunicat de presă al Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Josep Borrell a menţionat că Parteneriatul Estic este construirea de legături nu numai între Uniunea Europeană şi ţările partenere, ci şi între acestea – între parteneri, şi acest lucru este binevenit.



„Cu fiecare dintre dumneavoastră, nu numai că cooperăm în Parteneriatul Estic, dar avem şi acorduri de asociere, inclusiv Zone de Liber Schimb Aprofundate şi Cuprinzătoare. Aceste acorduri sunt cele mai cuprinzătoare pe care Uniunea Europeană le are cu orice alt partener - cu oricare dintre partenerii săi, ceea ce ne obligă să ne consolidăm asocierea politică şi integrarea economică, lucru pe care l-am făcut”, a spus oficialul european.



El a menţionat că punerea integrală în aplicare a acestor acorduri este esenţială pentru a putea folosi toate oportunităţile pe care le oferă, de exemplu, schimburile comerciale ulterioare, o mai mare cooperare în materie de securitate, în noile domenii de dezinformare, ameninţări cibernetice şi hibride etc.



Potrivit lui Josep Borrell, apropierea de Uniunea Europeană va necesita o muncă din partea ambelor părţi. „În fiecare dintre ţările dumneavoastră ştiţi că există domenii cheie de reformă care necesită îmbunătăţiri rapide, aprofundate şi sincere. Nu putem decât să aproximăm legislaţia, să aprofundăm cooperarea şi să progresăm în activitatea comună dacă aceste reforme sunt pe deplin adoptate şi puse în aplicare. Suntem alături de fiecare dintre dvs. în aceste eforturi şi, respectiv, vă susţinem din punct de vedere politic şi financiar”, a spus el.



Potrivit oficialului, anul acesta este un an important pentru Parteneriatul Estic. Este în curs de finalizare agenda pentru perioada post 2020, care conţine rezultate şi obiective concrete. Summit-ul Parteneriatului Estic va avea loc în decembrie, când va fi o ocazie bună de a pune în mişcare nouă agendă de a se conveni asupra unei viziuni comune pentru viitor.



„Aşteptăm cu nerăbdare, dragi colegi, dragi prieteni, să dezvoltăm relaţii bazate pe principiile incluziunii şi diferenţierii. Ambele trebuie luate împreună şi acest lucru va necesita flexibilitate din ambele părţi. Contez pe dumneavoastră: Georgia, Moldova şi Ucraina, pentru a juca un rol deplin şi constructiv în acest sens”, a declarat Josep Borrell.



Astăzi, 24 iunie, ministrul interimar al afacerilor externe şi integrării europene Aureliu Ciocoi, ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, împreună cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Georgiei, David Zalkaliani se află, în premieră, într-o vizită de lucru comună la instituţiile Uniunii Europene din Bruxelles, în formatul Trio Asociat.