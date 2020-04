Ion Chicu: Veniturile la bugetul de stat au scăzut în jumătate

„Începând cu 17 martie, au scăzut în jumătate veniturile la bugetul de stat. În prezent putem achita pensiile, salariile exclusiv din ce am adunat suplimentar în primele două luni jumătate ale anului. În primele două luni ale anului, Serviciul vamal a adus în bugetul statului cu 27% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, cu acele resurse şi supravieţuim. Noi nu printăm bani. Trăim din contul la ceea ce adunăm ”, a declarat Ion Chicu în cadrul emisiunii „Glavnîi vopros” de la postul de televiziune NTV Moldova.



Premierul Chicu spune că Moldova nu este ţară emitentă de valută, iar tipărirea mai multor lei moldoveneşti nu va salva situaţia.



„Noi nu suntem un stat care emite valută. Noi nu emitem euro şi dolar ca să lansăm pe piaţă cât ne dorim pentru că unii îi vor schimba în baza cursului stabilit de noi. Dacă vom lansa masiv lei, asta înseamnă inflaţie, iar pensionarii din 1500-2000 de lei nu vor putea cumpăra o pâine. Nu vom admite acest lucru. Nu are rost să printăm bani. De la faptul că în buzunar vei avea 2000 sau 10 000, dar poţi cumpăra o singură pâine, lucrurile nu se schimbă”, a precizat oficialul.



Şeful cabinetului de miniştri anunţă că din cauza pandemiei veniturile la bugetul de stat au scăzut considerabil, iar speranţa este pusă într-un credit de 4 miliarde de lei din partea FMI.



„Noi în prezent trăim din banii pe care singuri i-am adunat. Unicul transfer pe care l-am primit a fost făcut la începutul anului din partea Fondul Monetar Internaţional în valoare de 20 de milioane de dolari. Noi am adunat acei bani în primele două luni ale anului, din contul lor am achitat salariile pentru aprilie, a mai rămas ceva pentru mai. Pe 17 aprilie va avea loc şedinţa Fondului Monetar Internaţional care urmează să aprobe un credit de 4 miliarde de lei. Banii vor fi alocaţi până la sfârşitul lunii aprilie”, a punctat Ion Chicu.



Premierul spune că Moldova este în imposibilitate de a cumpăra măşti şi a fi distribuite gratis populaţiei. Oficialul precizează că situaţia bugetară este precară.



„Măştile în Moldova sunt cumpărate pentru sistemul medical, pentru toate instituţiile, poliţie. Statul nu poate cumpăra măşti pentru a le oferi pe gratis cetăţenilor. Noi suntem într-o situaţie financiară, bugetară, când putem cumpăra şi oferi gratis. Nu există aşa posibilitate şi acest lucru trebuie înţeles”.