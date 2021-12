Ion Ceban, dezlănţuit la adresa guvernării: Încearcă să ne blocheze proiectele

Ion Ceban critică din nou guvernarea menţionând că la nivel central sunt demise persoane profesioniste şi angajaţi în loc oameni obedienţi puterii.



„În jumătate de an n-am văzut niciun rezultat al activităţii acestei guvernări, cu excepţia faptului că şi-a subordonat toate instituţiile de stat, Procuratura, SIS, Teleradio-Moldova, oamenii de partid apar peste tot. Unde este transparenţa şi meritocraţia despre care se vorbea? De ce au fost demişi sute de oameni profesionişti? Existau pretenţii faţă de unii, că ar avea o anumită apartenenţă politică, dar restul de ce au fost demişi? Au fost demişi oameni care au lucrat câte 20 de ani în structurile de stat”, a spus Ion Ceban în cadrul emisiunii „Пятница с Анатолием Голя” de la RTR Moldova.



De asemenea, Ceban spune că are o relaţie tensionantă cu reprezentanţii administraţiei publice centrale. Edilul se plânge că Guvernul lasă capitala fără fonduri, în condiţiile în care o mare parte din banii acumulaţi în Chişinău sunt direcţionaţi în bugetul de stat.



„Indiferent de problemele pe care încearcă să le creeze municipalităţii, noi ne vom descurca. Scopul lor este de a ne încurca, de a ne bloca proiectele. Ei preiau toţi banii oraşului, o astfel de situaţie nu era pe vremea lui Dorin Chirtoacă, înapoi nu întorc nimic. Dar chiar şi în această situaţie financiară dificilă, anul viitor vor fi mai multe proiecte decât în acest an. În perioada de iarnă, Chişinăul este singurul care compensează 40% direct în factură pentru plata agentului termic, dar nu pentru toţi, ci doar pentru cei a căror venituri nu depăşesc 3000 de lei pentru un membru al familiei. 90 de milioane de lei pe an cheltuim pentru această compensare. Din cauza acestor incompetenţi de la guvernare care n-au putut negocia şi rezolva problemele, noi trebuie să majorăm suma cu 53 de milioane”, a mai spus edilul Chişinăului.



Potrivit deciziei autorităţilor publice centrale, în municipiile Chişinău şi Bălţi preţul unei gigacalorii va fi compensat şi de către Guvern. Astfel, pentru prima gigacalorie consumată, Guvernul va compensa 67%. Este vorba despre 222 de mii de consumatori din Chişinău şi Bălţi care sunt conectaţi la încălzirea centralizată.