Igor Dodon, după ce Maia Sandu şi Dorin Chirtoacă au apărut alături într-un spot de mobilizare la vot: „Trebuie să se determine cine le sunt parteneri”

„Pentru noi tot este un semn de întrebare. Doamna prim-ministru şi liderii Blocului ACUM trebuie să se determine cine le sunt parteneri. Dacă parteneri le sunt acei care au distrus oraşul şi vor să parteneriat cu ei, să o spună foarte clar, pentru că noi, Partidului Socialiştilor, echipa prezidenţială am susţinut acest Guvern, am dat vot de încredere acestui Guvern atunci când alţii e ascundeau. Pentru noi, mesajul de bază pe care l-am înţeles din ceea ce a avut loc astăzi, că cineva crede că are alţi parteneri”, a declarat Igor Dodon.

Amintim că adversarii politici s-au transformat în aliaţi în ajunul turului doi al alegerilor locale din Chişinău. Liderul PL, Dorin Chirtoacă, şi premierul Maia Sandu au apărut împreună într-un material video unde îndeamnă cetăţenii să-l sprijine pe 3 noiembrie pe candidatului Blocului ACUM la funcţia de primar de Chişinău, Andrei Năstase.