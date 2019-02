Igor Boţan: După alegeri, cel mai probabil, vom avea o coaliţie de centru-stânga

Aceasta pentru că în ultima perioadă se aseamănă destul de mult abordările PDM şi PSRM, referitor la poziţia pe care trebuie să o aibă Republica Moldova în raport cu jucătorii externi mari – principiul poziţiei neutre. Această părere a fost exprimată de către Igor Boţan, expert în sisteme electoare, expertul permanent al proiectului, în cadrul dezbaterilor publice cu tema: „Alegeri 2019: Scenarii post-electorale în viziunea experţilor în politologie, sisteme electorale şi sociologie”, ediţia a 108-a din ciclul „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”, organizate de Agenţia de presă IPN.

„Eu cred că PDM şi PSRM vor merge împreună şi nu e legat de geopolitică pentru că problemele geopolitice deja le-au rezolvat. Atât socialiştii, cât şi democraţii pledează pentru faptul că Moldova nu trebuie să fie la mijloc în confruntarea dintre Vest şi Est. Ambele formaţiuni sunt pro-Moldova. Calea a patra a PDM nu este altceva decât o renunţare voalată la integrarea europeană în sensul îndeplinirii exigenţelor care reies din Acordul de Asociere. Moldova rămâne în cadrul Acordului de Asociere şi socialiştii spun exact acelaşi lucru. În plus, Igor Dodon a demonstrat că este flexibil – în 2012 el a salvat integrarea europeană când a votat pentru şeful statului”, a declarat expertul.



Expertul nu vede cum Blocul ACUM ar intra în negocieri cu Partidul Democrat pentru crearea coaliţiei de guvernare, chiar dacă i se va face o astfel de propunere. „Pentru ei, acceptarea unui astfel de dialog ar însemna sfârşitul. Eu înţeleg calculele politice. Dar ei, probabil, se vor gândi atunci – ori murim onorabil în opoziţie sau în alegeri anticipate, ori oricum murim pentru că, toţi cei care au făcut coaliţie cu PDM, ulterior au murit, dar dezonoraţi. Deci, pentru Blocul ACUM situaţia este tare simplă şi din punctul ăsta de vedere putem admite că vor apărea fisuri care ulterior vor duce la destrămarea acestuia, dar ei au fost băgaţi în această situaţie. Miza lor în această situaţie este ori să moară onorabil, ori să moară dezonoraţi”, consideră analistul.



Referindu-se la alte scenarii politice după desfăşurarea alegerilor, Igor Boţan admite că o variantă ar fi că Partidul Socialiştilor va obţine victoria absolută. „Sistemul electoral mixt poate să ajute PSRM să obţină această victorie absolută. Pentru că dacă luăm media şi pornim de la premisa că PSRM are realmente un rating de 40% aproximativ şi este primul în opţiunile alegătorilor în circumscripţiile uninominale, aceasta poate însemna că socialiştii pot obţine suficiente voturi ca să compenseze neatingerea ecuatorului în circumscripţia naţională. Dacă se întâmplă aşa, PSRM face principalul joc, are majoritate în Parlament, şeful statului este cel care desemnează candidatura primului ministru, dacă are majoritate – îl votează, după care noi putem să ghicim ce va face Partidul Socialiştilor”, a notat expertul.



În opinia lui, dacă socialiştii vor obţine majoritate, primul lucru pe care îl vor face va fi un referendum privind trecerea la republică prezidenţială, pentru asta va avea nevoie de cel puţin un an pentru a face proiectul legii. „Într-o anumită măsură, cele mai importante instituţii de drept rămân sub controlul PDM, dar eu nu văd cum s-ar opune aceste instituţii unui referendum privind trecerea la republică prezidenţială. Chestia asta ar avea un suport extraordinar. O astfel de variantă e posibilă”, consideră Igor Boţan.



Potrivit lui, mai puţin contează cine este urmează PSRM după numărul de mandate, PDM sau ACUM. „Dacă socialiştii nu obţin majoritatea absolută, atunci trebuie să se înceapă negocierile. Dacă ACUM şi democraţii nu găsesc limbaj comun să pună bazele unei majorităţi, atunci Igor Dodon are mână liberă să înceapă procedura de desemnare a candidaţilor pentru funcţia de prim-ministru. În 45 de zile, el epuizează trei soluţii care sunt respinse pentru că nu există majoritate. Sau se poate găsi o majoritate, dar nu ştim cum pot evolua lucrurile. Atunci, Igor Dodon, într-o astfel de situaţie, pas cu pas duce ţara către alegeri anticipate şi la dizolvarea Parlamentului care este incapabil să ofere o soluţie”.



O alternativă, în opinia lui Igor Boţan, s-ar putea întâmpla dacă PDM, „care are foarte multe resurse şi capacităţi pe care le-a demonstrat, să încerce să smulgă deputaţi de la alte partide, pe căile deja testate. Această variantă deja depinde de măiestria liderului PDM, care şi-a etalat această capacitate de a smulge deputaţi, numai el ştie cum îi convinge, cred că nu-i convinge prin ideologii, dar prin mijloace speciale, să le spunem aşa”, afirmă expertul.



Totuşi, sistemul electoral mixt ar trebui, în linii mari, să-i favorizeze pe socialişti, crede Igor Boţan. „Altminteri, Igor Dodon, nu ştiu cum a calculat, dar cade într-o capcană. El, oficial, este promotorul sistemului electoral mixt. Vladimir Plahotniuc, la 6 martie 2017, a venit cu sistemul uninominal. Acum, Igor Dodon îndeamnă oamenii să fie gata să iasă în stradă pentru că dacă nu obţin socialiştii majoritatea, o soluţie mai bună decât provocarea alegerilor anticipate nu există. Dacă intră într-o anumită coaliţie, cred că asta ar fi pentru el un eşec. În primul rând, trebuie să se gândească că trebuie să intre în alegeri prezidenţiale sau să iasă din politică. Peste un an şi jumătate cu ce poate veni el la alegeri prezidenţiale? Se dezumflă. Deşi am mai văzut că, de dragul stabilităţii, poate renunţa şi la principii”, spune Igor Boţan.



Totodată, sistemul mixt are câteva caracteristici care ies în prim plan, spune expertul proiectului. „Acesta merge mână în mână cu marşul aşa-ziselor fundaţii de caritate. Trei partide de stânga şi centru-stânga au şi fundaţii de caritate, care „ung” mâna cetăţeanului. În sistemul cu circumscripţii uninominale, mai aproape de oameni, vin şi aceste formaţiuni care îşi fac electorat utilizând acest vicleşug legat de fundaţii”, a spus Igor Boţan.



Dezbaterea „Alegeri 2019: Scenarii post-electorale în viziunea experţilor în politologie, sisteme electorale şi sociologie” face parte din ciclul de dezbateri publice desfăşurate de Agenţia de presă IPN în cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”, susţinut de Fundaţia germană „Hanns Seidel”.

