Igor Boţan: Dacă se va ajunge la alegeri anticipate, sistemul mixt favorizează PSRM

Potrivit expertului, blocul ACUM nu are altă alternativă decât să rămână în alianţă cu PSRM şi să propună societăţii o variantă de ieşire din criză. „Din punctul meu de vedere, trebuie să existe un acord pe termen mediu pentru a ieşi din criză”, a precizat expertul.



Igor Boţan a menţionat că alianţa trebuie să comunice cu cetăţenii şi să le explice ce se întâmplă în ce priveşte numirile în funcţii publice. „Ceea ce s-a întâmplat cu alegerile de la Curtea Constituţională este un eşec, pe care trebuie să şi-l asume coaliţia. Atâta timp cât nu va exista o lege cadru pentru numiri, astfel de istorii se vor repeta, ceea ce va compromite guvernarea”, a spus expertul.



Potrivit lui Igor Boţan, aşteptările societăţii sunt ca viaţa oamenilor să devină mai bună, ceea ce, momentan, nu se întâmplă.





„Oamenii se deprind repede cu lucrurile bune. A dispărut frica, dar oamenii zilnic se întreabă ce pun pe masă copiilor?”, a spus expertul, care a precizat că nu are aşteptări de la socialişti, aceştia fiind disciplinaţi şi ştiu ce vor. „Nu ştiu dacă blocul ACUM are un centru de adoptare a deciziilor. Atâta vreme cât acest centru nu există, PSRM are o superioritate clară în coaliţie”, a spus Igor Boţan, care se aşteaptă ca deputaţii blocului ACUM să creeze un asemenea centru de luare a deciziilor.



Igor Boţan a făcut câteva precizări şi în ce priveşte geopolitica. „Prin geopolitica Republicii Moldova am înţeles semnarea Acordului de Asociere. Ştim ce trebuie să facem în raport cu Uniunea Europeană. Restul sunt discuţii lipsite de suport real. În geopolitică se include şi subiectul privind federalizarea ţării, dar ăîn mod speculativ, pentru că acum aceasta este imposibilă”, a spus Igor Boţan.



Potrivit lui Igor Boţan, alegerile locale sunt de interes doar din punctul de vedere al unei posibile înrăutăţiri a situaţiei dintre blocul ACUM şi PSRM.