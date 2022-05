Fost judecător la CEDO, despre reţinerea lui Dodon: Refuz să cred că timpurile lui Plahotniuc s-au întors

În acelaşi timp, avocatul Gheroghe Malic califică reţinerea lui Dodon drept o acţiune extrem de întârziată, în condiţiile în care infracţiunile care i se incriminează ar fi fost comise acum câţiva ani, notează IPN.



Potrivit procuraturii, fostul preşedinte Igor Dodon este acuzat de îmbogăţire ilicită, corupere pasivă, finanţarea ilegală a partidului şi trădare de patrie. Infracţiuni pe care le-ar fi comis începând cu anul 2014 şi până în prezent. Fostul judecător la CEDO şi-a exprimat speranţa că reţinerea lui Igor Dodon nu este influenţată politic şi nu reprezintă o încercare a guvernării de a-şi elimina oponenţii.



„Vreau să cred că acest caz va fi o excepţie din numărul mare de cazuri precedente care au avut tentă politică şi prin care diferite forţe politice nu făceau altceva decât reglare de conturi. Sper să vedem probe concludente şi veridice, cum cere codul de procedură penală. Trădarea de patrie este o acuzaţie foarte specifică şi nu poate fi abordată simplist. Legea prevede că trădarea de patrie poate avea loc sub formă de spionaj, divulgarea secretelor de stat. Poate procuratura dispune de probe privind acţiunea de spionaj din partea lui Igor Dodon, sper că există temeiuri. Refuz să cred că timpurile lui Plahotniuc se întorc, de asta sper că procuratura chiar are probe”, a spus fostul judecător Stanislav Pavlovschi în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4.



Ieri, procurorii anticorupţie, ofiţerii CNA şi SIS au percheziţionat 10 imobile şi 3 automobile care aparţin fostului preşedinte Igor Dodon şi persoanelor din anturajul acestuia. Potrivit datelor procuraturii, în urma percheziţiilor au fost depistate sume mari de bani în lei moldoveneşti şi valută. Avocatul Gheorghe Malic califică acţiunile procurorilor drept tardive, menite să inoculeze opiniei publice ideea unei lupte cu corupţia.



„Dacă ne referim la trădarea de patrie, ea n-a fost făcută ieri, îmbogăţirea ilicită la fel nu este de ieri, „kuliocul” are câţiva ani, Bahamas şi finanţarea partidului la fel este demult. Care era necesitatea acestei trâmbiţări? Cui serveşte această încercare de a-şi arăta muşchii? Reţinerea are loc atunci când e flagrant sau imediat după flagrant. Cu cât mai mult timp trece, cu atât mai mult se pierde probatoriu”, a spus avocatul Gheorghe Malic.



Igor Dodon a publicat ieri un mesaj prin intermediul avocaţilor săi, prin care anunţă că a devenit ţinta unei justiţii selective dirijate politic. Igor Dodon spune că acţiunile oamenilor legii au menirea de a-l discredita şi de a distrage atenţia opiniei publice de la majorarea galopantă a preţurilor.