Expert: Moldova riscă să se transforme într-un Belarus, dar într-o versiune mai proastă

„Deja mulţi întreabă: mai există în Republica Moldova democraţie sau nu, nu există? Unde-i acel hotar dintre o democraţie şi un regim autoritar? Dacă nu vorbim încă de regim autoritar în sensul adevărat, atunci anumite elemente ale lui deja sunt. De modul cum vor decurge aceste alegeri, dacă ele într-adevăr vor fi libere, nu vor fi influenţate, nu vor fi fraudate şi toate partidele, inclusiv cele din opoziţie, extraparlamentare vor avea condiţii şi şanse egale, atunci putem să vorbim despre o anumită recâştigare de credibilitate de către statul Republica Moldova”, a declarat expertul.



Referindu-se la decizia cu privire la acordarea plăcuţelor neutre pentru proprietarii de automobile din regiunea transnistreană, Ion Tăbârţă a declarat că aceasta este una controversată. Potrivit lui, aşa şi nu este, deocamdată, clar ce câştigă Republica Moldova. Expertul afirmă că argumentele invocate de Chişinău sunt că ei se gândesc la cetăţeanul simplu şi, de fapt, în aşa mod cumva se ia sub un anumit control unităţile de vehicule din regiunea transnistreană.



„Pe de altă parte, OSCE plusează, pentru că OSCE-ul are nevoie de istorie de succes care a cam lipsit în intermedierea de către această organizaţie a anumitor conflicte regionale, şi totodată este pentru regiunea transnistreană o ieşire pe exterior. Or, Tiraspolul în anii ’90 încă dorea să rupă de la Chişinău, să obţină de la Chişinău aceste elemente de suveranitate. De fapt, aceasta a fost esenţa „memorandumului Primakov” din ’97 sau a aşa-numitului „stat comun”. Prin această recunoaştere a plăcuţelor neutre, Chişinăul pierde o pârghie de negocieri cu Tiraspolul”, a notat Ion Tăbârţă.



Analistul a menţionat că este nevoie de o resetare a puterii politice în Republica Moldova, care să readucă instituţiile statului într-o albie a funcţionalităţii lor normale sau a funcţionalităţii instituţionale. „Atunci vom putea vorbi despre anumite negocieri reale, despre o agendă transparentă, despre susţinerea din partea partenerilor occidentali, pentru că şi pe moment Republica Moldova ar avea anumite pârghii de a influenţa cumva Tiraspolul, pârghia DCFTA-ului. DCFTA-ul este o gură de oxigen foarte importantă pentru economia regiunii transnistrene, însă deocamdată nu ştim ce câştigă şi nu ştim aplicabilitatea lui, a acestui DCFTA, noi n-avem un instrument de măsurare”, a mai spus expertul.