Dumitru Diacov, despre acuzaţiile lui Iurie Reniţă: „S-a transformat în turnător ordinar”

„Aiureală ordinară. Negăsindu-şi rostul în Parlament, domnul Reniţă s-a transformat în turnător ordinar. Eu nu am niciun fel de poliţe faţă de nimeni. În iulie 1993 am fost numit consilier la Ambasada noastră din Federaţia Rusă de către ministrul N.Tau. Şi Andrei Popov este o persoană cunoscută în serviciul diplomatic şi nu are nevoie de recomandările mele. Ori, poate, domnul Reniţă se gândeşte că domnul ministru Ţulea trebuie să-şi ceară voie de la el pentru a promova pe cineva în funcţie?”, a scris Dumitru Diacov pe Facebook.

Iurie Reniţă a afirmat, într-o conferinţă de presă, că „realizând că nu mai au sorţi de izbândă cu politica lor externă echilibrată pe plan internaţional, Dodon, Diacov şi Filip s-au angajat deschis în tranzacţionarea funcţiilor de ambasadori”, transmite IPN.