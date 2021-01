Dodon nu are încredere în ancheta făcută de Navalnîi care arată că Putin şi-ar fi construit un palat de 1 miliard de euro: „Înţelegem cât costă aceste investigaţii”

Igor Dodon a fost întrebat de Adevărul dacă în urma ultimei investigaţii făcute de Aleksei Navalnîi, care a acumulat în câteva zile peste 54.000.000 de vizualizări pe YouTube şi în care este deconspirată o schemă de corupţie condusă de Vladimir Putin, încă are încrederea că preşedintele rus nu este un politician corupt. Dodon a răspuns în felul următor:

„Eu consider că Vladimir Putin este unul dintre cei mai puternici şi cei mai eficienţi conducători din Federaţia Rusă din ultimul secol, este părerea mea. Puteţi să mă criticaţi sau nu, dar investigaţii de tipul ăsta am văzut multe. Şi despre mine aţi făcut investigaţii multe, mai ales în campanie electorală. Noi înţelegem cât costă aceste investigaţii. Eu consider că Vladimir Putin, pe care îl cunosc personal destul de bine, este preşedintele Federaţiei Ruse care a făcut unele lucruri extrem de importante pentru poporul său. A consolidat Rusia şi Rusia a devenit din nou o forţă geopolitică mondială, nu doar regională”.





Opozantul rus Aleksei Navalnîi a publicat marţi, la două zile de la arestarea sa, o anchetă care arată, potrivit lui, o schemă de corupţie orchestrată de Vladimir Putin şi anturajul său pentru a-şi asigura un „palat”.