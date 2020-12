Dodon, despre haosul de la Parlament:  „Unii aşa-numiţi „oameni buni” s-au comportat violent şi neobrăzat la tribuna celui mai important for politic”

„Eu am acceptat aşa cum se cuvine decizia alegătorilor din 15 noiembrie. Nu am protestat, nu am chemat lumea în stradă, nu am blocat în vreun fel procedura de transmitere a mandatului de preşedinte. Comportaţi-vă şi voi respectuos, nu apelaţi la violenţă şi destabilizare, fiindcă statul este mai presus de voia voastră, iar deciziile politice în Legislativ se iau cu majoritatea voturilor, nu cu pumnul şi bâta.