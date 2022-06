Directorul Radio Moldova a demisionat. Ex-premier: Vlad Ţurcanu a transformat Televiziunea Publică şi Radioul Naţional în filiala PAS

Directorul general al companiei Teleradio-Moldova, Vlad Ţurcanu, a refuzat să comenteze pentru Media Azi „dezbaterile interne” de la TRM.

Victoria Coroban a depus cererea de demisie săptămâna trecută, iar luni, 20 iunie, a fost ultima ei zi de lucru în calitate de directoare adjunctă a TRM, responsabilă de radiodifuziune. „Principala problemă e o diferenţă prea mare în viziunile de management pe care le avem cu directorul general, în ceea ce ţine de gestionarea echipelor, având în vedere condiţiile de muncă complicate de acolo. Eu sunt adepta comunicării, cooperării în echipă, încurajării oamenilor, susţinerii lor, oferire de ghidaj. Aici perspectivele noastre sunt prea diferite”, a afirmat Victoria Coroban.

Potrivit ei, la baza deciziei ar fi stat şi disensiuni cu privire la unele subiecte abordate la radio. Bunăoară, directorul general s-ar fi arătat nemulţumit de un interviu difuzat la postul public de radio în care s-a abordat problema egalităţii de gen şi a violenţei în familie. „E firesc sa fie şi opinii diferite, dar ele pot fi discutate, argumentate, atunci când e loc de comunicare, de ascultare. Din păcate, în multe situaţii nu era loc de ascultare reciprocă (…).”, a adăugat ex-directoarea Radio Moldova.

Solicitat să ofere o reacţie cu privire la plecarea jurnalistei, directorul general al TRM, Vlad Ţurcanu, a refuzat să ne ofere un comentariu. „Nu discut cu presa dezbaterile interne pe care le avem la Teleradio-Moldova, mai ales interpretările pe care văd că le faceţi şi care sunt departe de realitate. Noi apreciem munca depusă de doamna Coroban şi îi urăm succes”, ne-a spus Vlad Ţurcanu.

PROBLEME LA RADIOUL PUBLIC

Victoria Coroban s-a referit şi la problemele identificate la Radio Moldova în cele şase luni de mandat. Ea susţine că a avut obiecţii faţă de grila de emisie, care necesita îmbunătăţiri, fiind axată doar pe anumite subiecte culturale, istorice, însă mai puţin pe cultura independentă, de exemplu. „În abordare nu era suficient dinamism. Chiar şi în cele câteva emisiuni de tip magazin care erau acolo în mare parte erau subiecte din cultură şi prea puţin din actualitate din alte zone. Foarte puţin din social, aproape deloc din economic”, a spus Victoria Coroban.

„Condiţiile de muncă sunt foarte grele. Însuşi spaţiul arată foarte demotivant pentru realizatori. Spaţiile comune sunt dezastruoase. Arată rău de tot. Salariile sunt foarte mici acolo. Sigur că se cere o reformă salarială”, a mai remarcat jurnalista.

Fosta directoare generală adjunctă consideră că pentru a reforma postul public de radio este nevoie „de multe forţe proaspete în echipă, pentru care regulile şi principiile jurnalismului sunt ceva firesc”, precum şi mai multă „cultură profesională”. „S-a pierdut undeva pe drum această abordare. Aceste valori ale acurateţei, echilibrului, exactităţii – regulile de bază ale jurnalismului”, a enumerat ea.

Recent, Vlad Ţurcanu a relatat membrilor Consiliului de supraveghere şi dezvoltare TRM despre problemele cu care se confruntă şi soluţii. Bunăoară, el a menţionat că înstrăinarea Casei Radio s-ar număra printre opţiunile analizate de administraţia în vederea economisirii resurselor.

Victoria Coroban a fost numită directoare a postului public Radio Moldova la sfârşitul lunii decembrie 2021. Anterior, ea a fost realizatoarea mai multor emisiuni la Radio Chişinău, printre care „Cu mintea deschisă”, „Pauza de cafea” şi podcastul „Asta-i situaţia”. Numirea ei la TRM a avut loc drept urmare a schimbărilor din Codul serviciilor media audiovizuale, prin care conducerea precedentă a Teleradio-Moldova a fost demisă.

Ex-premierul Ion Chicu consideră că partidul de guvernare, PAS, a instituit cenzura la TRM.

„Trimisul PAS-ului, Ţurcanu, a transformat Televiziunea Publică şi Radioul Naţional, întreţinute din banii întregului popor, în filială a acestui partid dictatorial. Niciodată din 1991 încoace, TRM n-a fost sub asemenea control politic şi cenzură. Respect, Doamna Director Victoria Coroban! Dacă jurnaliştii cu demnitate nu se vor opune acestui regim totalitar, ţara nu are nicio şansă. Iar trimisul PAS-ului ar trebui să se gândească bine la urmările faptelor sale, or este responsabil direct pentru cenzura quasi-totală instituită la televiziunea şi radiofuziunea publică”, a scris Ion Chicu pe Facebook.