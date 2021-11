Directorul Moldovagaz, precizări privind anunţul Gazprom despre posibilitatea sistării livrărilor de gaz către Moldova: Avem nevoie de 1,2 miliarde de lei

„Este un decalaj. Am solicitat suportul Comisiei Situaţii Excepţionale la începutul lunii noiembrie, pentru că trebuie să accesăm credit sau finanţări din alte părţi. Am cerut sprijinul Guvernului pe acest subiect, dar decizia nu a fost luată. Acum trebuie să găsim soluţii pentru a rezolva problema. Solicitarea noastră este examinată în acest moment”, a declarat directorul Moldovagaz.

Vadim Ceban a confirmat că există riscul să rămânem fără gaze, dar speră că problema va fi soluţionată în timp util.

Moldovagaz a explicat că obligaţiile de plată nu au fost îndeplinite la timp din cauza faptului că în octombrie 2021 SA „Moldovagaz” a înregistrat un deficit al balanţei de plăţi ca urmare a creşterii preţului de achiziţie a gazelor naturale în anul 2021 de la 126,70 USD per mia de metri cubi în trimestrul I până la 800,62 USD per mia de metri cubi în octombrie 2021, în condiţia a unui preţ mediu anual de achiziţie de 148,61 USD per mia de metri cubi, inclus în tariful actual din 03 noiembrie 2020.