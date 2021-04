Dionis Cenuşa: În cazul Moldovei, subiectul vaccinării a fost politizat şi geopolitizat

În cadrul diplomaţiei „vaccinurilor” care are loc, subiectul vaccinării este folosit de Federaţia Rusă, dar şi de către UE. De asemenea, este utilizată şi de către actorii politici din ţară: de Preşedinţie în frunte cu Maia Sandu şi de Partidul Socialiştilor condus de Igor Dodon. Declaraţia a fost făcută la dezbaterea publică: „Coexistenţa”, „războiul” sau „diplomaţia” vaccinurilor în lume? Impactul asupra Moldovei”, organizate de Agenţia de presă IPN.



Potrivit politologului, Preşedinţia încearcă să folosească vaccinul, de exemplu, pentru a grăbi alegerile anticipate, iar Igor Dodon doreşte vaccinarea populaţiei cu Sputnik V, tot din perspectiva alegerilor anticipate, care sunt iminente şi care vor avea loc în 2021, dar mai târziu.



Dionis Cenuşa consideră că acum subiectul vaccinului va fi unul central în discuţiile despre cine merită să fie ales în viitorul Parlament al Republicii Moldova, de asta se aşteaptă vaccinul rusesc mai târziu. Federaţia Rusă nu s-a grăbit să confirme pe canale oficiale data livrării vaccinurilor, deoarece îi permite lui Igor Dodon şi PSRM să capitalizeze idea că Igor Dodon aduce vaccinurile. La solicitarea Ministerului, Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ambasada Federaţiei Ruse a confirmat pe canale oficiale că Moscova va trimite 182 de mii de doze de vaccin anti-COVID-19, inclusiv 60 de mii pentru regiunea transnistreană, abia la şase zile după declaraţiile lui Igor Dodon că el aduce Sputnik V în Republica Moldova.



În altă ordine de idei, politologul a remarcat că România, la fel ca şi oricare alt stat membru al UE, are dreptul să doneze pe cont propriu din volumul vaccinurilor pe care le primeşte pe linia europeană. „România a donat vaccinuri Moldovei din varii motive: identitate comună, istorie comună etc. Nu a fost doar aspectul geografic, chiar dacă şi acesta a contat”.



Potrivit lui Dionis Cenuşa, impactul nevaccinării va fi unul extrem de grav pentru cetăţenii Republicii Moldova, deoarece deja acum se discută despre introducerea paşapoartelor de vaccinare. „Acest lucru ar însemna că unii cetăţeni, într-un viitor apropiat, s-ar putea confrunta cu imposibilitatea de a circula la fel de uşor cum a fost până la pandemie. În mod evident, pe lângă paşaportul de vaccinare, vor fi în continuare utilizate şi certificatele cu testele negative privind infecţia cu COVID-19”. Dionis Cenuşa susţine că, boli similare cu COVID-19 vor mai apărea, nu este prima pandemie, iar despre acest lucru se vorbeşte foarte mult în presa internaţională, inclusiv cea specializată. De asemenea, este clar că COVID-19 nu va fi eliminat printr-o singură vaccinare, se discută deja despre eficienţa vaccinului, cât timp va dura efectul vaccinului şi despre necesitatea de a vaccina populaţia în fiecare an.



Astfel, paşapoartele de vaccinare trebuie să fie o preocupare, pe lângă discuţiile despre vaccinarea propriu zisă a populaţiei, pentru că UE va introduce un sistem special de evaluare a sănătăţii cetăţeanului care intră pe teritoriul său. „Cetăţenii moldoveni, care sunt foarte mobili, trebuie să cântărească şi acest aspect pentru a înţelege ce vor trebui să facă dacă persoana va fi vaccinată cu un vaccin care nu va fi recunoscut de UE”. A spus Dionis Cenuşa.



