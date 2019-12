Dereck Hogan: Dacă Guvernul Chicu este gata să realizeze reformele lansate de Executivul precedent, o să-l ajutăm

Dacă acest lucru nu se va întâmpla, atunci există riscul sistării ajutorului financiar din exterior. Dereck J. Hogan afirmă că Guvernul Chicu se va bucura de susţinerea SUA, dacă este gata să realizeze toate reformele lansate de executivul precedent.



Ambasadorul SUA a declarat că precedenta coaliţie de guvernare, formată din Partidul Socialiştilor şi blocul ACUM avea un potenţial mare pentru a implementa reformele necesare. „Noi am fost dezamăgiţi de ceea ce s-a întâmplat pentru că noi consideram că coaliţia dintre PSRM şi blocul ACUM avea un potenţial mare pentru a implementa reformele necesare. Din păcate, s-a destrămat această coaliţie şi acum noi aşteptăm acţiuni şi implementarea acestor reforme de la actualul Guvern”, a notat Dereck J. Hogan în cadrul emisiunii „Piatniţa s Anatoliem Golea” de la postul RTR Moldova.



Diplomatul a menţionat că a făcut tot posibilul ca să se păstreze precedenta coaliţie de guvernare. Totodată, ambasadorul susţine că vrea să vadă că noul executiv este gata să facă tot posibilul pentru a desfăşura reforme, pentru a dezvolta economia. „M-am întâlnit cu noul prim-ministru şi i-am explicat că în faţa noului Guvern este un „munte” mare pentru că responsabilitatea este enormă şi speranţa este foarte mare. Nu doar în interiorul ţării, dar şi în comunitatea internaţională. Noi am spus că implementarea reformei justiţiei pentru noi este cea mai mare prioritate. Dacă Guvernul este gata să realizeze toate reformele care au fost lansate de executivul precedent, noi putem să-l ajutăm cu plăcere”, a afirmat Dereck J. Hogan.



„În timpul precedentului Guvern noi am văzut că lupta contra corupţiei este posibilă. Un exemplu evident este cel privind furtul miliardului. Eu cred că oamenii aşteaptă mai mult de la actualul Guvern pentru că ei au văzut de la executivul precedent că este posibil”, a continuat diplomatul.



Totodată, ambasadorul SUA este de părere că responsabilitatea pentru independenţa procurorului general este în mâinile Consiliului Superior al Procurorilor şi ale Guvernului. „Dacă noul procuror general va continua activitatea pe aceeaşi cale ca şi procurorul interimar Dumitru Robu, inclusiv pentru investigarea furtului miliardului şi altor infracţiuni legate de corupţie, va fi bine, dacă nu vom vedea acest lucru, desigur responsabilitatea va fi în mâinile CSP, Guvernului şi preşedintelui”, a afirmat Dereck J. Hogan.