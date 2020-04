Deputat PPDA: Am aflat că în Parlament avem cel puţin o persoană testată pozitiv cu COVID-19

Politiciana precizează că despre acest lucru s-ar fi ştiut încă de săptămâna trecută, atunci când deputaţii din PSRM şi PDM nu s-au prezentat la şedinţa Parlamentului, notează IPN „Săptămâna trecută, când doamna preşedintă a Parlamentului ne-a invitat pe noi toţi în şedinţa plenară, se pare că lucrurile nu prea erau bune. De ce? Pentru că astăzi am aflat printr-un mesaj sec a secretarului, domnul Albu (Adrian Albu, secretar general – n.r), că noi avem în Parlament cel puţin o persoană care este testată pozitiv cu COVID-19. Întrebare, domnule Leucă, din acest considerent nu aţi venit la şedinţa plenară? Pentru că aţi ştiu că avem persoane bolnave în Parlament? Doamna Ruxanda Glavan a recunoscut că nu a vrut să-şi expună colegii, viaţa ei, familia ei. Ce fac eu, domnule Leucă, care am trei copii? Cum mă simt eu? Ne-aţi avut de proşti”, s-a adresat Arina Spătaru deputatului PDM Ion Leucă, alt participant al emisiunii „Cutia Neagră” de la postul de televiziune TV8.Întrebat dacă şedinţa Parlamentului ar putea avea loc în regim online, deputatul PSRM Vasile Bolea spune că pentru aceasta trebuie modificat regulamentul Parlamentului. Comisia Juridică se va întruni astăzi, 8 aprilie, pentru a testa lucru în regim online.„Pentru ca şedinţa Parlamentului să fie organizată online, trebuie făcute modificări în regulamentul Parlamentului. Colegii din IT am văzut că lucrau în sala plenului pentru a monta dispozitivele respective în aşa mod ca să asigure, eventual, o asemenea şedinţă”, a menţionat deputatul socialist.Deputatul nu a putut oferi o dată exactă în care aleşii poporului s-ar întruni în şedinţă, însă a precizat că acest lucru ar putea avea loc în viitorul apropiat.Şedinţa Parlamentului din 2 aprilie la care Guvernul urma să prezinte proiectul de lege pentru care şi-a angajat răspunderea nu a întrunit cvorum. În plenul legislativului nu s-au prezentat deputaţii din Partidul Socialiştilor şi cei din Partidul Democrat.