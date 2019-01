Chifu: Anul 2019 va fi unul complicat pentru Republica Moldova. Principala condiţie pentru reconectarea cu UE e organizarea alegerilor libere

Iulian Chifu susţine că Republica Moldova s-a îndepărtat de Uniunea Europeană din mai multe considerente.

„Cred că principalul lucru ţine de capacitatea de a face mai departe reforme şi de a se angaja pe drumul european cu tot ceea ce înseamnă aceste lucruri şi aceste lucruri se probează de fiecare dată. Pe de altă parte, trebuie spus foarte clar: Uniunea Europeană este un actor pragmatic, care va lucra cu Guvernul Republicii Moldova în orice formulă ar fi el, în funcţie de limitele şi de angajamentele pe care şi le asumă”, a declarat analistul într-un interviu pentru Radio Europa Liberă.

În opinia sa, va fi o muncă extrem de importantă pe care Republica Moldova trebuie s-o facă în varianta noului Guvern pentru a recupera credibilitatea, pentru a se reconecta cu Uniunea Europeană şi a angaja relaţiile inclusiv de natură financiară revenind într-un program convenit bilateral de reconstruire a încrederii şi de reconstrucţie instituţională, de relansare a reformelor. Şi acest lucru nu înseamnă că în toată perioada guvernării care se va încheia pe 24 februarie nu au fost totuşi avansuri extrem de importante, chiar şi faţă de perioade în care erau declaraţii mai susţinute de apropiere faţă de UE, dar mai puţine fapte.

Deci, Uniunea Europeană o şi menţionează în repetate rapoarte, nu neagă faptul că Republica Moldova a făcut paşi extrem de importanţi, la un moment dat era în prim-planul statelor care făceau parte din această categorie din Parteneriatul Estic cu Acordul de Asociere. Astăzi este pe locul trei, dar nu pentru faptul că celelalte state ar fi avansat foarte mult. Doar pentru faptul că în cazul Republicii Moldova paşi înapoi au fost făcuţi substanţiali şi remarcaţi cam în toate rapoartele.



„Cel mai bine ar fi ca alegerile să se desfăşoare fără asemenea ingerinţe administrative, care pun întotdeauna sub semnul întrebării corectitudinea şi echilibrul în derularea proceselor electorale, iar acest lucru este prima preocupare a Republicii Moldova în drumul său spre reconectarea cu Uniunea Europeană”, a notat Iulian Chifu.



Analistul a menţionat că, din păcate, anul 2019 este un an dificil la nivel global, este un an dificil prin schimbările majore care se întâmplă la nivel mondial, este un an dificil prin impredictibilitatea unor lideri majori ai lumii, este un an dificil pentru Uniunea Europeană, anul în care primul semestru va fi România la preşedinţia Consiliului UE şi în care vor fi şi alegeri europarlamentare, pe 29 martie – Brexitul, un număr mare, mare de ameninţări şi turbulenţe şi în interiorul Uniunii Europene unde, practic, fiecare dintre statele mari are propriile probleme.

În opinia sa, în acest context, evident că Republica Moldova nu are cum să fie într-o situaţie foarte bună, tocmai că aceste turbulenţe globale şi turbulenţe europene, şi turbulenţe regionale, sunt alegeri prezidenţiale şi generale în Ucraina, sunt alegeri prezidenţiale în România şi nu sunt perioade de stabilitate şi de continuitate şi cel mai important este însă ce faci acasă şi, respectiv, ce va face pe 24 februarie când are alegerile generale.



„Practic, acele alegeri vor defini în mare măsură ce va face Republica Moldova în acest an. Şi mă refer, în primul rând, la modul în care se conexează cu principalii factori regionali – Uniunea Europeană, relaţiile cu Federaţia Rusă şi relaţiile cu România şi cu Ucraina, în contextul în care avem deja unul dintre factori – preşedintele Republicii Moldova, care va rămâne în continuare în funcţie, evident, şi care are deja o opţiune pro-rusă declarată, vizibilă, chiar ostentativă pe alocuri. E foarte important ca majoritatea Parlamentului, ca Guvernul care se formează să poată echilibra şi să poată menţine această legătură cu Uniunea Europeană, să reconecteze, de fapt, pentru că am văzut şi anumite semnale nu la fel de îmbucurătoare, e adevărat, în campania electorală, când flexibilitatea este mai mare, când lucrurile se pot face mai lesne, am văzut şi câteva porniri în această direcţie de îndepărtare sau, dacă vreţi, de nuanţare a relaţiei cu Uniunea Europeană”, a mai spus Iulian Chifu.