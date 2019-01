Ce avere a declarat Vlad Plahotniuc pentru anii 2017 - 2018

O altă sursă de venit, indicată în declaraţia de avere, provine de la Prime Management SRL. Compania i-a adus lui Vlad Plahotniuc aproape 4.2 milioane de lei.

În total, cel puţin potrivit declaraţiei de avere, Vlad Plahotniuc este acţionarul a patru companii, două din R.Moldova şi altele două din străinătate: General Media Group Corp SRL (sediul Chişinău), General Radio Group Inc SRL (Chişinău), Vanguard International LTD (sediul Abu Dhabi, emiratele Arabe Unite) şi Vanguard International Group LTD (Apia, capitala insulelor Samoa).

Alte venituri liderul PDM le-a obţinut de la companiile Douanes Clifford Chance şi Transkapital, care i-au oferit lui Plahotniuc peste 46 mii de franci elveţieni şi, respectiv, 15.000 dolari pentru „retur servicii juridice”.

Plahotniuc deţine conturi bancare la trei bănci din R.Moldova. La Mobiasbank, democratul are în conturi peste 121 mii de dolari, la Victoriabank - circa 550 mii de euro şi aproximativ 517 mii de dolari, iar la Moldova-Agroindbank peste 73 mii de dolari.

În această perioadă, Vlad Plahotniuc a vândut un automobil la preţul de circa 1 milion de lei şi a cumpărat altele trei, fiecare la preţ puţin peste 1 milion de lei. Este vorba despre trei mercedesuri: 600L (2016) şi două mercedesuri GLS 400 (2018). Pe lângă aceste trei automobile, Plahotniuc susţine că deţine şi un alt Mercedes S600L (2009).

Plahotniuc a indicat că are şi o colecţie impresionantă de cărţi anticariat, dobândite între anii 1994 - 2008, valoarea cărora este estimată la peste 3 milioane de lei.

De asemenea, în aceeaşi perioadă, Plahotniuc a obţinut „cărţi universale” în valoare de 7.8 milioane de lei, dar şi un pian de 131.000 de euro, în anul 1994.

Plahotniuc a declarat că nu deţine în proprietate terenuri, iar la capitolul „clădiri şi construcţii”, democratul susţine că are în proprietate un apartament de 234 m.p., în valoare de 1.5 milioane de lei, două garaje a circa 48 mii de lei fiecare şi un spaţiu comercial în posesie prin contract de locaţiune de 300 m.p.