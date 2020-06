Candu cheamă PAS, Platforma DA şi Partidul Şor la dialog pentru învestirea unui „guvern anticriză” şi stabilirea unei agende parlamentare comune

Candu propune ca partidele de opoziţie să se aşeze la masa de dialog şi să discute atât măsurile antiriză propuse de Pro Moldova, cât şi demisia şi numiea unui nou guvern.





„Partidele de opoziţie să înceapă să lucreze cot la cot, printr-o agendă parlamentară, ca să reuşim să scoatem ţara din criză. Facem apel către toate forţele politice responsabile să găsim soluţii pentru învestirea neîntârziată a unui guvern anticriză, capabil să gestioneze atât criza sanitară, cât şi subiectele conexe din sănătate, criza economică, subiectele din educaţie şi să scoatem ţara din izolare internaţională”, a afirmat liderul Pro Moldova.





Referitor la poziţia PAS, care nu-şi doreşte o apropiere de Pro Moldova şi Partidul Şor, Candu a declarat următoarele: „Dragi colegi, cetăţenii n-o să ne ierte această ezitare şi nici urmaşii n-o să ne ierte faptul că la un moment dat nu am fost mai determinaţi, mai curajoşi, mai incisivi. Imaginea este importantă, mai ales pentru politicieni, dar la ora actuală trebuie să trecem de la vorbe la acţiuni. De aceea, aşteptăm că făcând acest apel către partidele de opoziţie să găsim modalitatea să schimbăm lucrurile în ţară,. Actuala guvernare nu mai are majoritate parlamentară”, a mai spus Candu.





Amintim că Platforma DA, condusă de Andrei Năstase şi care are doar 11 mandate parlamentare, a anunţat că este gata să propună un Cabinet de miniştri în frunte cu unul dintre liderii formaţiunii, Andrei Năstase, Alexandru Slusari sau Igor Munteanu. Pro Moldova şi PAS au comunicat că vor sprijini un guvern al Platformei DA, însă PAS a precizat că nu va accepta un guvern care să depindă de voturile Partidului Şor.





Opoziţia parlamentară are actualmente 49 de voturi în Parlament, după ce 16 deputaţi au părăsit Partidul Democrat şi au aderat 14 la Pro Moldova şi doi la Partidul Şor. Pentru a învesti un nou guvern mai este nevoie de două voturi.

„Cetăţenii suferă în fiecare zi tot mai milt, din cauza acestei guvernări care nu ştie să administreze ţara în general şi o criză. În fiecare zi suntem întrebaţi când veţi da jos această guvernare, când veţi vota o nouă guvernare, când veţi instala un nou guvern eficient şi credibil şi care va scoate ţara din criză”, a declarat Andrian Candu într-o conferinţă de presă.