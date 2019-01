Bogdan Ţîrdea: Împotriva PSRM a fost pornită o campanie de discreditare care este coordonată de PDM

Opinii în acest sens au fost exprimate de reprezentanţii Blocului Electoral ACUM, ai Partidului Comuniştilor, dar şi ai Partidului Socialiştilor la dezbaterile publice cu tema: „Alegeri 2019: Va rog sa mă alegeţi deputat pentru că...”, ediţia a 101-a din ciclul „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”, organizate de Agenţia de presă IPN miercuri, 30 ianuarie 2019.



Elena Bodnarenco, candidat din partea Partidului Comuniştilor, susţine că odată cu introducerea sistemului mixt se diminuează semnificativ rolul partidelor politice, în contextul în care anume ele sunt cele care pot influenţa cu adevărat toate domeniile vieţii. Elena Bondarenco susţine că PCRM a observat multiple încălcări în circumscripţiile uninominale a concurenţilor electorali PDM, PSRM şi Partidul Politic Şor, încă din luna septembrie a anului trecut, când campania electorală nu începuse.

„Este vorba despre etapa iniţială de înaintare a candidaţilor, cadourile şi continuând cu acele legi sociale adoptate de democraţi înainte de Anul Nou, precum susţinerea financiară unică sau majorarea pensiei”, a spus ea.



„Mai e şi acel vacuum informaţional produs de canalele de televiziune afiliate PDM şi PSRM, care stabilesc preţuri majorate la publicitatea preelectorală. Asta demonstrează că partidele nu au fost sincere cu alegătorii nici atunci, nici acum, că au schimbat sistemul de vot pentru a se păstra la putere şi pentru a face acele lucruri murdare cu care Moldova a devenit populară în ultimii zece ani”, susţine candidata PCRM.



Bogdan Ţîrdea, candidat din partea Partidului Politic Partidul Socialiştilor, consideră că împotriva PSRM a fost pornită o campanie de discreditare, coordonată de PDM, care vrea cu tot dinadinsul să treacă în Parlament, unde să formeze o coaliţie cu PCRM şi cu Partidul Şor. „Iată de ce PCRM şi Partidul Şor este arătat zilnic la Prime, Canal 2 şi Canal 3. De acea PCRM şi Partidul Şor sunt favorizaţi de sondajele democraţilor care le dau şanse de a trece în Parlament. Tot de aceea unele dosare pe care le au liderii acestor partide sunt puse „la murat” şi tot de aceea aceste partide şi multe altele bat doar în PSRM”, susţine Bogdan Ţîrdea.



Socialistul spune că sistemul mixt, la fel ca şi alte sisteme are multe minusuri, însă nu a putut vota împotriva lui, aşa încât acesta a făcut parte din programul PSRM. Întrebat fiind dacă sistemul avantajează PDM, candidatul PSRM a spus că statul a fost capturat încă pe timpul sistemului proporţional, iar actualul sistem avantajează toate partidele. La reproşul candidatei comuniste, Elena Bodnarenco, precum că PSRM a început prezentarea candidaţilor înainte de începerea campaniei electorale, fără a fi pedepsit de CEC, Bogdan Ţîrdea a spus că acest lucru a avut loc în timpul „campaniei de informare” cu privire la alegeri, lucru permis de Codul Electoral.



Alexandru Slusari, candidat din partea Blocului Electoral ACUM Platforma PAS şi DA este de părere că legea privind modificarea sistemului de vot este neclară şi necunoscută pentru cetăţeni. Mai e şi lipsa de informare. Potrivit lui, oamenii nu înţeleg de ce e nevoie de acest sistem şi nici de ce este nevoie de referendum. Campania electorală este una murdară, în contextul în care un activist, Gheorghe Petic, e la închisoare, iar altul, Dinu Plângău, a fost bătut chiar pe scările Comisariatului de Poliţie din Edineţ. În actuala campanie se apelează la dosare penale, urmărire, filare etc.



„Pentru noi e clară politica lui Plahotniuc, el nu are nicio şansă în Chişinău şi alte oraşe, dar este concentrat în câteva circumscripţii care sunt împărţite cu PSRM. Acolo candidaţii socialiştilor sunt mai slăbuţi şi acolo este miza lui Plahotniuc. Acolo unde sunt candidaţii blocului ACUM sau alţi candidaţi este conectat tot arsenalul pentru a pune piedici. Acolo represiunile au trecut toate liniile roşii”, spune candidatul Blocului Electoral ACUM Platforma PAS şi DA. Dânsul a menţionat că dacă campania electorală va continua astfel în următoarele trei săptămâni, partenerii externi pot pune problema nerecunoaşterii alegerilor.



La dezbateri a fost invitat şi un participant din partea Partidului Democrat, concurent electoral cu nr.1 pe circumscripţia naţională, care nu a dat curs invitaţiei chiar dacă un reprezentant oficial a confirmat recepţionarea ei acum şase zile.



La dezbaterile electorale desfăşurate de Agenţia IPN participanţii sunt invitaţi în conformitate cu ordinea înregistrării la Comisia Electorală Centrală.



Pentru dezbaterea de joi, 31 ianuarie au confirmat participarea reprezentanţi ai listelor electorale ale Partidului Politic „Şor”, Partidului Politic Mişcarea Populară Antimafie, Partidului Politic „Partidul Nostru” şi Partidului Naţional Liberal, începutul la ora 14.00. (concurent electoral nr.8. pe circumscripţia naţională).



Seria de dezbateri „Alegeri 2019: Va rog sa mă alegeţi deputat pentru că...”, face parte din ciclul de dezbateri publice desfăşurate de către Agenţia de presă IPN, în cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”, susţinut de către Fundaţia germană „Hanns Seidel”.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: