Andrian Candu: Noi nu avem cum să nu votăm demisia Guvernului Sandu

„Guvernul Maia Sandu este un guvern de eşec, cu regret, dezamăgind pe foarte mulţi din această ţară şi din afara ţării, care trebuie să plece în istorie”, a declarat Andrian Candu la emisiunea „Fabrika” de la postul Publika TV. Potrivit lui, actualii miniştri sunt incompetenţi şi nu ştiu să lucreze şi să livreze oamenilor rezultate.



Andrian Candu spune că, deocamdată, nu are un răspuns la întrebarea cu cine va face, eventual, coaliţie Partidul Democrat. Totodată, spune că PDM ar colabora cu cei care se gândesc la cetăţeni şi ar fi gata să continue şi să iniţieze proiecte sociale orientate spre cetăţenii Republicii Moldova. „Aş ajunge să discut cu cei care ar spune că vor să dea 200 de lei pentru fiecare copil, până la vârsta de 18 ani, în fiecare lună”, a exemplificat el.



Totodată, democratul spune că PDM va căuta soluţie să nu se ajungă la alegeri parlamentare anticipate, chiar dacă formaţiunea a obţinut un scor bun la scrutinul local care tocmai s-a încheiat. „Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece şi să înţelegem că alegerile locale sunt alegeri locale, iar cele parlamentare – parlamentare. Noi aici am votat lideri din comunităţi, oameni şi personalităţi. Şi PDM are oameni foarte buni de ani de zile. Dacă vorbim de alegerile parlamentare, trebuie să ne întrebăm, dacă cetăţeanul Republicii Moldova mai vrea să meargă la alegeri şi dacă nu a obosit de confruntări”, a declarat politicianul.



Astăzi urmează ca Guvernul Sandu să-şi prezinte iniţiativa de asumare de răspundere pentru modificarea Legii Procuraturii, care, dacă va fi acceptată, ar însemna că prim-ministrul urmează să propună candidaţi Consiliului Superior al Procurorilor pentru funcţia de procuror general al Republicii Moldova. Neacceptarea iniţiativei înseamnă în mod automat demisia Guvernului, cu condiţia ca în aceeaşi şedinţă a legislativului să fie înaintată o moţiune de cenzură. Fracţiunea Partidului Socialiştilor, parteneră a blocului ACUM în coaliţia de guvernământ, a declarat că precăteşte o asemenea moţiune, în timp ce Fracţiunea de opoziţie a Partidului Democrat şi-a retras moţiunea împotriva actualului Guvern, depusă anterior.