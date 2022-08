Andrei Spînu, despre scumpirea gazelor: Acum este lupta noastră reală pentru Independenţă

Spînu spune că în eventualitatea în care Gazprom sistează livrările de gaz în proporţie de 100%, Republica Moldova va cumpăra gaz de pe piaţa internaţională, iar energie electrică din Ucraina.



Potrivit vicepremierului Andrei Spînu, Republica Moldova are stocat un volum de 24 milioane de metri cubi, care ar asigura necesarul de gaze naturale pentru o lună de vară şi doar pentru o săptămână pe timp de iarnă. În plus, Republica Moldova a contractat un credit de la BERD, iar din banii împrumutaţi urmează să-şi mărească stocurile de gaz. Vicepremierul spune că, dacă Gazprom reziliază contractul cu Moldovagaz, Chişinăul nu va mai procura energie electrică de la Cuciurgan, iar gaz vom cumpăra la preţ de piaţă.



„Noi vom achiziţiona de pe piaţă atât gaz, cât este nevoie pentru a suplini necesarul consumatorilor protejaţi pentru iarna care vine, la preţul care va fi atunci pe piaţă. Cel mai mare consumator de gaz din regiunea transnistreană este Centrala de la Cuciurgan, dacă ei nu vor mai avea gaz prin contractul cu Moldovagaz, evident, nu vor mai putea funcţiona şi apare problema energiei electrice. Dar deja avem semnat un contract de urgenţă cu partenerii din Ucraina, vom primi electricitate 100% din Ucraina, la un preţ de aproximativ 75 dolari”, a spus Andrei Spînu cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la JurnalTV.



Vicepremierul dă asigurări că formula de calcul negociată anul trecut cu Gazprom este una bună, iar tariful mare la gaz este o consecinţă a preţului exorbitant de achiziţie. Andrei Spînu spune că chiar dacă ar exista tentative de renegociere a contractului, Republica Moldova nu va obţine un preţ mai bun la gaz, dacă nu va fi gata să facă unele concesii în faţa Rusiei.



„Formula pe care am negociat-o pe timp de vară este mai bună decât formula negociată de socialişti când erau la guvernare. Socialiştii au negociat o formulă 100% bazată pe preţul de piaţă pe timp de vară. În condiţiile actualei formule, plătim un preţ mai mic decât cel de pe piaţă. Tariful era atunci mai mic pentru că preţul de piaţă era mai mic, nu pentru că au negociat ei mai bine. Acum credeţi că Bulgaria, Germania, Italia nu au încercat să obţină un preţ mai bun? Credeţi că suntem unica ţară care ne confruntăm cu această situaţie? Credeţi că dacă mergem de 10 ori la Moscova lucrurile se vor schimba? Chiar dacă merge Maia Sandu sau eu încă de 10 ori, situaţia s-ar schimba doar dacă ar fi cerinţe, eu le spun cerinţe, nu cedări. Vreau să-i întreb pe oameni cât sunt de gata să facă anumite cedări? Acum este lupta noastră reală pentru Independenţă”, a mai spus Andrei Spînu.



Joi, 5 august, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a stabilit un tarif de 22,99 lei cu TVA inclus pentru un metru cub de gaz. După aprobarea noului tarif, preşedintele Moldovagaz a anunţat că acesta nu acoperă cheltuielile de achiziţie şi de transport, fapt care pune în pericol realizarea contractului cu Gazprom. Potrivit lui Vadim Ceban, noul tarif a fost stabilit prin includerea în formula de calcul a preţului de achiziţie de 899 de dolari pentru o mie de metri cubi, în condiţiile în care în luna august Republica Moldova procură gaz la un preţ de 1458 de dolari, iar devierile negative se ridică la 3,9 miliarde de lei.