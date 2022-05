Analist politic: Dacă Moldova şi Ucraina nu vor adera la UE, acestea rămân potenţiale victime ale agresiunii ruse

„În cazul în care Republica Moldova şi Ucraina primesc statutul de ţări candidate pentru integrarea în UE, cred că populaţia din Transnistria îşi va schimba radical atitudinea faţă de perspectivele integrării europene ale Republicii Moldova care până acum, cu statutul de ţară asociată, erau efemere. Până atunci, trăim în realitatea în care o treime din cetăţenii Republicii Moldova consideră că războiul ruso-ucrainean este o operaţiune militară specială a Rusiei care poate fi justificată. Acestea sunt consecinţele războiului hibrid”, a afirmat Boţan la dezbaterea publică „Care sunt motivele şi caracterul războiului ruso-ucrainean? Despre ce vorbesc ele Republicii Moldova?”, organizată de Agenţia de presă IPN.



Potrivit expertului, Republica Moldova şi Ucraina retrăiesc războiul hibrid începând cu anul 2014, de la anexarea Crimeii şi „invazia aşa-zişilor „soldaţi” care au invadat Donbasul”. „Opt ani în urmă Ucraina îşi apăra suveranitatea şi integritatea şi continuă să şi le apere până în prezent. În această perioadă, bineînţeles, maşina propagandistică a inserat în minţile oamenilor atitudinea pe care o vedem în Rusia, iar în Republica Moldova cu toţii am discutat problema invaziei spaţiului informaţional de către posturile de televiziune controlate de anumite partide politice. Şi nu este de mirare, dacă consultăm cele mai recente sondajele de opinie şi vom afla că peste jumătate de cetăţenii Republicii Moldova se orientează corect, dar totuşi aproape o treime din cetăţenii Republicii Moldova consideră că este vorba despre o operaţiune militară specială a Rusiei care ar fi justificată. Acestea sunt rezultatele războiului hibrid, inclusiv a componentei informaţionale, asupra percepţiilor cetăţenilor şi acest lucru trebuie tratat cu maxima seriozitate”, a declarat expertul.



În această ordine de idei, Igor Boţan a menţionat că războiul ruso-ucrainean condamnat dur de Adunarea Generală a ONU reprezintă o agresiune militară pregătită mulţi ani în urmă. „Trebuie să înţelegem că această acţiune de agresiune împotriva Ucrainei a fost pregătită din timp, putem aduce mai multe exemple în acest sens. Vreau să mă refer la poziţia preşedintelui rus Vladimir Putin. Să nu uităm că în 2020 cu ocazia a celei de-a 75-a aniversări de la Victoria în războiul pentru apărarea patriei, cum spun în Rusia, Vladimir Putin a publicat un articol în National Interest în Statele Unite în care, de fapt, a justificat ceea ce s-a întâmplat după venirea naziştilor în Germania la guvernare. Potrivit lui Vladimir Putin, Germania a fost umilită după Primul Război Mondial şi acum acest lucru pare cu totul în altă lumină. În al doilea rând, Vladimir Putin a numit Ucraina anti-Rusie şi prin aceasta a pregătit terenul pentru agresiune împotriva Ucrainei, pentru că ştim că, în paralel, începând cu luna aprilie anul trecut, a început concentrarea trupelor de-a lungul perimetrului Ucrainei. Lucrurile au fost puse la cale începând cu anul 2005, atunci când a fost proclamată aşa-zisă „democraţie suverană” care a susţinut ideea că Rusia are o altă cale de dezvoltare decât democraţia occidentală”, a afirmat el.



În particular, expertul a vorbit despre pierderile Rusiei în acest război, subliniind că Federaţia Rusă a pierdut cel mai important lucru - statutul de supraputere energetică. El a afirmat că „Rusia a pierdut nu numai piaţa energetică, dar şi statutul de supraputere energetică care poate influenţa sorţile lumii, pentru că ceea ce s-a întâmplat, s-ar putea să accelereze „Revoluţia Verde”. Încă o pierdere dramatică pentru Rusia reprezintă faptul că Federaţia Rusă degradează ca putere militară şi ca actor pe piaţa armelor, deoarece s-a dovedit că complexul militar industrial al Rusiei lucrează foarte prost. Şi ultima pierdere mare pe care a suferit-o Rusia este că edificarea Lumii Ruse s-a sfărâmat în ţăndări, dacă Ucraina reuşeşte să oprească acest război şi să se angajeze într-un proces anevoios de aderare la UE”.



Întrebat de ce potenţial are nevoie Republica Moldova în condiţiile acestui război, expertul a răspuns că la momentul actual Republicii Moldova i s-a dat o şansă bună de elimina maşina propagandistică graţie depunerii cererii de aderare la Uniunea Europeană. „Partea bună este că UE a binevoit să accepte Republica Moldova, Ucraina şi Georgia să depună cerere de aderare. Cât va dura nu ştim, dar este foarte important să obţinem acest statut. Dacă obţinem acest statut, vom avea lumina la capătul tunelului. Atunci multe lucruri depind de cum se termină războiul ruso-ucrainean. Procesul de angajare în acest drum de integrarea europeană poate schimba multe lucruri şi pot apărea foarte multe momeli ca şi Rusia, şi Transnistria să-şi schimbe atitudinea în privinţa neutralităţii. Important să ne implicăm şi să găsim cele mai bune soluţii cu ajutorul partenerilor internaţionali. UE ar trebui să-şi schimbe atitudinea faţă de Moldova, Ucraina şi Rusia, lucru care începe să se întrevadă”, a conchis Igor Boţan.



