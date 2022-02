Analist politic, despre căderea PAS în sondaje: Bazinul electoral PAS nu este cel de la alegeri

În acelaşi timp, potrivit experţilor, în sondaj nu se regăsesc preferinţele moldovenilor din diaspora, care tradiţional, reprezintă un electorat proeuropean.



Potrivit sondajului realizat de CBS-Research, 80% dintre cetăţenii Republicii Moldova consideră că trăiesc mai rău decât acum 2 ani. Astfel, fiind rugaţi să răspundă cum trăiesc oamenii în Republica Moldova comparativ cu anul 2020, 41,5% au spus că cetăţenii trăiesc mult mai rău, iar 38,6 – mai rău. Doar puţin peste 13% dintre respondenţi consideră că moldovenii trăiesc mai bine.



„Rezultatele sondajului sunt fireşti în condiţiile actuale. PAS şi-a asumat guvernarea nu pentru dividende sau avantaje politice, dar pentru a identifica cele mai bune soluţii pentru cetăţeni, pentru a creşte bunăstarea cetăţenilor. Dar astăzi, traversăm o perioadă complicată, de crize suprapuse la care nu ne-am aşteptat. Sunt nişte crize internaţionale şi asta, probabil, a indus percepţia că guvernarea ar fi responsabilă”, a spus deputatul PAS Marcela Adam, în cadrul emisiunii „Freedom” de la TV8.



În acelaşi timp, reprezentanţii opoziţiei extraparlamentare spun că acţiunile greşite ale guvernării nu fac decât să sporească popularitatea forţelor de stânga în rândul cetăţenilor şi să pună în pericol vectorul european al ţării.



„Imaginaţi-vă ce euforie e în tabăra socialistă, în cea şoristă. Cei care se află în Parlament şi se victimizează în urma evenimentelor din ultimele zile. Asta este îngrijorarea noastră, a celor care am luptat din 2015, am luptat ca aceste grupări criminale să nu fie în Parlament. Ceea ce vedem astăzi în sondaje este un mare pericol pentru vectorul proeuropean. Vedem că partidul penalului Şor creşte de 3 ori, o vedem pe o oarecare Tauber care se bucură de popularitate. Pe noi asta ne îngrijorează”, a spus reprezentanta Platformei DA Inga Grigoriu.



Comentatorii politici califică drept previzibil trendul descendent pe care-l înregistrează PAS, menţionând că guvernarea trebuie să-şi analizeze acţiunile şi să-şi onoreze măcar o parte dintre promisiunile electorale.



„Ar fi fost foarte straniu ca raitingul PAS să crească. Acum persoanele din zona celor decişi care au votat pentru PAS s-au dus în zona indecişilor. Cei care s-au aşteptat la miracole, că a doua zi vor curge râuri de lapte, ar fi straniu să nu fie dezamăgiţi. Dar oamenii întotdeauna au dreptate, inclusiv atunci când sunt dezamăgiţi. Acum PAS trebuie să înţeleagă de ce se întâmplă acest lucru, care din angajamentele guvernării nu au fost îndeplinite”, a spus comentatorul politic Viorel Cibotaru.



„Era clar că PAS va merge pe un trend negativ. La alegeri PAS a depăşit bazinul natural, cele 50% nu reprezintă bazinul electoral natural al PAS, în plus nu este luată în calcul diaspora. Dar până la urmă, PAS trebuia să anticipeze problemele. Ceea ce vedem astăzi este un tablou obiectiv. Dar altceva este că se putea ca actul guvernării să fi fost mai eficient, echipa să fi fost mai bună, în Parlament să fi fost o activitate mai prodigioasă”, a spus comentatorul politic Ion Tăbârţă.



Sondajul CBS-Research a fost realizat la comanda Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române, în parteneriat cu IDIS „Viitorul” de la Chişinău. Studiul a fost realizat în perioada 24 ianuarie – 5 februarie, pe un eşantion de 1.134 de persoane şi are o marjă de eroare de +-3%.