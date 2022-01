Ambasadorul R. Moldova la Bucureşti: Nu există altă cale decât integrarea deplină în UE

Potrivit lui, parteneriatul strategic dintre cele două state va ajuta la integrarea europeană a Republicii Moldova. Or, nu există altă cale decât integrarea deplină a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.



„Mesajul meu este să valorificăm pe deplin foaia de parcurs pe care preşedinţii, şefii noştri de state au semnat-o în luna noiembrie. Interconectarea noastră infrastructurală, fie că vorbim de sectorul energetic, fie că vorbim de reţelele de transport, fie că vorbim de infrastructura noastră vamală, fie că vorbim de economie, de sporirea volumelor comerciale – toate aceste lucruri vor face din parteneriatul nostru strategic, piatra de temelie a integrării noastre europene. E clar pentru toată lumea că nu poate fi integrare europeană sau nu putem ajunge membri ai Uniunii Europene dacă nu suntem interconectaţi în toate domeniile cu România”, a declarat Victor Chirilă într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, citat de IPN.



Ambasadorul constată că România mereu, indiferent de evoluţiile politice de la Chişinău, a acordat susţinere, a fost alături de Republica Moldova la Bruxelles şi în alte capitale europene. „Chiar şi la reuniunea ambasadorilor cu preşedintele României, Klaus Iohannis, dl. Iohannis a reiterat susţinerea necondiţionată pentru Republica Moldova pe calea integrării europene, a vorbit despre acest lucru în contextul necesităţii ca UE să extindă aria de prosperitate, de democraţie şi securitate dincolo de actualele hotare, ceea ce înseamnă să nu se oprească pe Prut. Şi a vorbit despre Republica Moldova anume în acest context, şi a reiterat susţinerea sa personală, dar şi a autorităţilor din România pentru viitoarele reforme, pentru proiectele care urmează să fie implementate între statele noastre, dar şi pentru soluţionarea inclusiv a crizei energetice cu care se confruntă Republica Moldova”, a notat oficialul.



În opinia sa, pentru a da un impuls şi mai mare cooperării bilaterale comercial-economice, este nevoie de a îmbunătăţi infrastructura de transport, a drumurilor, podurilor şi, de asemenea, de a eficientiza activitatea vămilor celor două state. „Nu întotdeauna suntem mulţumiţi de activitatea lor, de felul în care are loc fluxul mărfurilor şi al pasagerilor, de aceea se lucrează în prezent, a fost iniţiat un proiect de modernizare a vămilor noastre de la Albiţa şi Leuşeni, de la Giurgiuleşti şi de la Sculeni. Deci, toate aceste vămi urmează să fie modernizate pe parcursul acestui an, astfel încât în 2023 deja să avem o infrastructură de calitate, de care să beneficieze cetăţenii noştri şi întreprinderile din ambele ţări”, a menţionat Victor Chirilă.



Referindu-se la oportunitatea de a aduce mai mult capital românesc în Republica Moldova, ambasadorul a declarat că acest lucru este în atenţia ambasadei. „Ne propunem pe parcursul acestui an să mobilizăm, de exemplu, antreprenorii noştri care sunt investitori importanţi în economia României, să-i încurajăm să se asocieze, astfel încât vocea lor să fie auzită mai bine şi ascultată mai bine aici, în România. De asemenea, ne propunem să îmbunătăţim contactele noastre cu mediul de afaceri românesc care are interese pentru a investi în ţara noastră”, a remarcat diplomatul.