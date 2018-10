Întreaga echipă a postului de televiziune 10TV, concediată după ce a dat o ştire critică la adresa lui Plahotniuc şi Dodon

Mai exact, este vorba despre o ştire critică la adresa lui Igor Dodon şi a liderului PDM, controversatul om de afaceri Vlad Plahotniuc, preluată de la RadioChişinău, cu titlul: „Un eurodeputat critică puterea de la Chişinău pentru expulzarea cetăţenilor turci, acuzând o alianţă Plahotniuc Dodon cu preşedintele Turciei”.

„Cei care mă cunosc personal, dar şi cei care au reuşit să mă cunoască şi datorită emisiunii pe care am moderat-o din Ianuarie 2017, ştiu prea bine că, în calitate de moderator, nu am acceptat niciodată limitări peste lista mea de invitaţi sau subiecte. Am încercat mereu să am emisiuni echilibrate, din postura mea de ne-jurnalist, şi am crezut şi cred cu tărie că am adus un serviciu indisputabil cauzei UNIRII”, a scris Anatol Ursu pe pagina sa de Facebook.