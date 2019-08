Producătorii de zahăr din Moldova sunt afectaţi de importuri, inclusiv prin contrabandă

Declaraţiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri dintre reprezentanţii producătorilor de zahăr şi cei ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM).



Reprezentantul companiei Sudzuker Moldova spune că întreprinderea a intrat în 2019 cu stocuri record de sfeclă de zahăr. Ele au fost formate pe fundalul scăderii dramatice a vânzărilor de zahăr pe piaţa internă şi lipsei pieţelor de export reale. Potrivit lui, actualmente Moldova are acces pe piaţa europeană şi un acces „virtual” pe piaţa CSI. „Rusia ne-a blocat acum trei ani. Anul trecut preţul pe piaţa europeană a ajuns la un nivel record de mic, iar producătorii au avut de suferit” a declarat el.



Reprezentantul Sudzuker Moldova declară că, din cauza exodului populaţiei, scade nivelul de consum al zahărului sau produselor zaharoase pe piaţa internă. De asemenea, preţul la zahăr a scăzut sub nivelul costului, deja al doilea an consecutiv, pentru că, spune el, se aduce zahăr pe import, inclusiv ilegal.



Dânsul presupune că o mare parte din zahăr vine în ţară prin contrabandă, fiind comercializat în mod special la pieţele din regiuni, de deţinătorii de patentă. În context, producătorii de zahăr au cerut interzicerea comercializării produselor alimentare de deţinătorii de patente, deoarece aceştia „pot comercializa orice produs fără certificate de provenienţă dubioasă”.



Reprezentantul Companiei Moldova Zahăr a declarant că, în acest an, calitatea sfeclei de zahăr se aşteaptă să fie mai bună, comparativ cu anul trecut.



Georgeta Mincu, ministra agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului, a declarat că anual se produc circa 85 de mii de tone de zahăr. Pe parcursul ultimilor ani, importul de zahăr a înregistrat o evoluţie neuniformă. În total, în Moldova se importă 21 de mii de tone, majoritatea din Ucraina, România, Polonia etc.



Ministra a venit cu un demers către Ministerul Economiei şi Infrastructurii de a facilita transportul feroviar pentru produsele din industria zahărului. Ea a spus că este necesară elaborarea Registrului producătorilor de zahăr care este important inclusiv pentru primirea subvenţiilor. De asemenea, ministra a afirmat că se va lucra pentru a aduce modificări la Legea privind patenta de întreprinzător.



Potrivit lui Iurie Mudrea, consultant principal la MADRM, în ţară se cultivă sfeclă de zahăr pe 16 mii de hectare. Practic, toată activitatea este concentrată în raioanele de nord, unde condiţiile meteo sunt mai favorabile. În acest an se aşteaptă o roadă de până la 85 de mii de tone şi circa 40 de tone la hectar.

