Expert: Pâinea ar putea fi mai scumpă la toamnă în Republica Moldova

„E un an complicat cu repercusiuni asupra economiei şi populaţiei, previziunile arată prost”, a remarcat, în cadrul emisiunii „15 minute de realism economic”, Viorel Chivriga, director de programe IDIS Viitorul, citat de IPN.



Potrivit lui Viorel Chivriga, există doi factori de risc care determină dezvoltarea sectorului agricol şi au repercusiuni asupra sectorului vegetal şi a comerţului internaţional cu produse agroalimentare. Este vorba de seceta severă care se menţine în ţară de mai mult de jumătate de an, iar rezervele de apă sunt insuficiente. Al doilea factor de risc sunt îngheţurile, care au afectat sâmburoasele şi o parte din culturile cerealiere.



În cazul în care seceta se va menţine, vor fi afectaţi producătorii de legume şi cereale, iar cele mai mari pierderi le vor suporta cei care nu şi-au asigurat culturile agricole, cei dotaţi mai slab şi cei care nu au utilizat integral tehnologiile de creştere a culturilor agricole, dar şi fermierii care s-au avântat în plantarea culturilor multianuale. „E preferabil să nu ne pomenim în situaţia anilor 2003-2004, când recolta de grâu a constituit puţin peste 100 de mii de tone”, a remarcat Viorel Chivriga.



Expertul menţionează că vor exista probleme şi cu majorarea stocurilor cu produse cerealiere, chiar dacă exporturile au fost sistate neoficial, iar asigurarea securităţii alimentare este îndoielnică, în condiţiile în care o situaţie similară este înregistrată în toate statele din regiune, care au interzis exporturile de produse cerealiere. „Dacă nu vom avea precipitaţii există riscul de reducere a producţiei. Sectorul animalier, care este unul fragil, ar putea întâmpina probleme în aprovizionarea cu hrană ca urmare a reducerii producţiei de cereale, iar acest lucru va duce la diminuarea efectivului de animale şi păsări”, a mai spus Viorel Chivriga.



Potrivit lui, seceta şi criza vor avea impact şi asupra sectorul de prelucrare a cerealelor, uleiului, băuturilor alcoolice, producătorilor de miere, iar în ceea ce priveşte exporturile, în lunile martie, aprilie acestea vor fi mai mici comparativ cu lunile ianuarie, februarie.



Viorel Chivriga a concluzionat că sectorul agrar a fost salvat de pierderile mari, deoarece pandemia a venit în perioada când procesele agricole nu sunt intense, dar în acest răstimp decidenţii trebuiau să ia decizii pe termen scurt pentru a proteja sectorul agricol de riscuri. Or, factorii de risc rămân aceiaşi de la an la an. Este vorba de asigurarea culturilor agricole, animalelor şi păsărilor, dotarea tehnică şi de digitalizare, care ar eficientiza activităţile agricole. În acelaşi timp, autorităţile ar trebui să nu neglijeze migranţii care au revenit în ţară, dar să fie stimulaţi în deschiderea unei afaceri şi ajutaţi.



Emisiunea a fost realizată de IDIS Viitorul în parteneriat cu Radio Europa Liberă.

https://www.ipn.md/ro/painea-ar-putea-fi-mai-scumpa-la-toamna-director-7966_1073159.html