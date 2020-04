Veaceslav Ioniţă: Mita din sistemul medical este estimată la 1 miliard de lei pe an

„Atunci când am creat sistemul de finanţare a sănătăţii în 2004, când am început a aloca 4% din salarii, toată lumea striga că este prea mult. Specialiştii spun că dacă oferi mai puţin de 11%, porecleşte cum vrei sistemul, numai nu-i zi sistem de sănătate. Noi niciodată nu am fost gata să plătim pentru sănătate. Nu Guvernul a plătit sistemul de sănătate, noi l-am plătit. A fost ridicat pana la 9% şi la acest nivel a fost stopat, este problema noastră”, a precizat Veaceslav Ioniţă în cadrul emisiunii Punctul pe Azi de la postul de televiziune TVR Moldova.



O altă problemă care ţine de sistemul de sănătate reprezintă eschivarea cetăţenilor de a-şi procura poliţe de asigurare.



„În Republica Moldova numărul de angajaţi este puţin peste 600 de mii, dar cea mai mare problemă este legată de faptul că restul nu vor să se asigure. În toată lumea, finanţarea de asigurare are loc şi pe alte tipuri de contribuţii, asigurări benevole. În Moldova este de râsul găinilor - 20 de milioane de lei, în loc să avem 2-3 miliarde. La noi asigurările benevole sau facultative se impozitează, este o absurditate. Statul te obligă să te asiguri medical, iar oamenii nu vor. Omul care vrea să se asigure benevol, statul îl impozitează suplimentar, este absurd acest lucru, dar îl avem”, a adăugat economistul.



Veaceslav Ioniţă face referire şi la lipsa de transparenţă a resurselor financiare colectate din serviciile medicale acordate contra plată.



„Dvs. aţi văzut vreodată un raport public privind banii acumulaţi din serviciile acordate contra plată, or, aceştia sunt bani publici, dar ei sunt în afara transparenţei şi în afara a tot ceea ce înseamnă sistemul bugetar. Noi ştim cât alocăm din asigurări, dar nu ştim cât se mai colectează suplimentar din plăţile care sunt conform legii, sunt în sistemul medical şi trebuie utilizaţi transparent”, spune oficialul.



Pe lângă refuzul cetăţenilor de a se asigura obligatoriu, o altă problemă ţine de plăţile neoficiale care se fac în sistemul medical - mita.



„Cetăţenii când se duc şi plătesc, ei mai plătesc bani şi la medici, ceea ce noi numim mită. Eu îi spun plată în afara sistemului. Aici există o problemă foarte mare şi niciodată nu s-a discutat aspectul acesta. Volumul de mită care se dă în sistemul medical din Moldova este estimat la 1 miliard de lei pe an”, a menţionat fostul deputat.



Veaceaslav Ioniţă susţine că autorităţile au tăiat din finanţarea sistemului de sănătate de fiecare dată când acest lucru a fost posibil. „Când eram în Parlament, ştiam că de la medicină se taie mai uşor. Ei au banii lor, mai au nu ştiu ce şi se taie întotdeauna. Aceste lucruri puse cap în cap ne arată că nu am acordat niciodată medicinei importanţa necesară. Acuma stăm si ne mirăm din ce cauză avem ce avem”.



Cât despre faptul că autorităţile au introdus obligatoriu procurarea poliţei de asigurare pentru cetăţenii care vin din afara ţării, deputatul Andrian Candu susţine că acest lucru este inadmisibil.



„Nu mi se pare normal, de exemplu, în condiţiile în care vorbim despre cei care vin de peste hotare. Imaginaţi-vă că revine cineva care nu are loc permanent aici, nu este nici măcar rezident fiscal. Revine pentru că este o problemă cu pandemia în ţara în care s-a aflat în ultimii zece ani şi noi îl obligam înainte de a urca în avion să mai achite şi asigurarea medicală obligatorie. El, probabil, va sta o lună sau două luni şi revine în ţara de unde a venit. Nu mi se pare o atitudine etică şi nu este una corectă. Trebuie să schimbăm atitudinea faţă de cetăţenii Republicii Moldova indiferent unde ar fi”, a afirmat Andrian Candu.